Лыжник из Татарстана Волков подал иск в CAS из-за отказа в нейтральном статусе

Сергей Волков

Фото: www.flgr.ru

Лыжник из Татарстана Сергей Волков подал исковое заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение Международной федерации лыжного спорта (FIS), отказавшей ему в предоставлении нейтрального статуса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спортсмена, ему отказали из-за того, что четыре года назад его дисквалифицировали на полгода за использование запрещенного назального спрея.

«Я вел с FIS диалог: запросил пункт правил, где было бы написано, что должно пройти пять лет, как они заявляют, с момента последней дисквалификации, чтобы нейтральный спортсмен мог выступать, ответа не последовало», – объяснил необходимость подачи иска Волков.

У лыжника есть шансы на выигрыш апелляции, заметила спортивный юрист Анна Анцелиович. «В целом CAS не любит такие истории. <…> CAS рассматривает это как повторное наказание за одно и то же», – пояснил он.

Вместе с тем юрист заметила, что общественная организация вправе принимать собственные решения, хотя эта «автономия воли» не абсолютна.

«Поэтому, если формулировка именно за предыдущее нарушение, то, считаю, шансы есть», – заключила специалист.

Спортивный арбитражный суд 2 декабря прошлого года признал неправомерным запрет FIS на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. К данному моменту из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе пока получили Савелий Коростелев и Дарья Непряева.