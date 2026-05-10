Лыжница Пеклецова стала самой тестируемой РУСАДА спортсменкой в 2026 году

Обладательницу Кубка России по лыжным гонкам Алину Пеклецову чаще других российских спортсменов проверяло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первые четыре месяца 2026 года. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

С января по апрель спортсменка прошла допинг-контроль пять раз.

При этом по четыре теста за тот же период было проведено в отношении 16 российских спортсменов из разных видов спорта – тяжелой атлетики, лыжных гонок, легкой атлетики, велоспорта, биатлона, горнолыжного спорта и синхронного плавания.

Среди них – лыжники Сергей Ардашев, Егор Митрошин и Владислав Осипов, легкоатлеты Сергей Дубровский, Анатолий Киселев, Алексей Лемонов, Кристина Любушкина, Лилия Мендаева и Екатерина Ренжина, а также другие спортсмены.

20-летняя Пеклецова в финале Кубка России в Мурманской области выиграла четыре дистанции. В минувшем сезоне она не выступала на международных стартах из-за отсутствия нейтрального статуса.