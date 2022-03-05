Лыжница Непряева стала первой за 21 год россиянкой, выигравшей Большой хрустальный глобус

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжных гонках Наталья Непряева досрочно одержала победу в общем зачёте Кубка мира за сезон-2021/2022.

Это произошло после того, как основные конкурентки Непряевой в гонке за Большой хрустальный глобус, шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Вен потеряли баллы на марафоне классическим стилем в Осло.

Стоит отметить, что Непряева оказалась первой за 21 год россиянкой, ставшей обладательницей «Большого хрустального глобуса».

Напомним, ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила Непряеву от участия в международных стартах, что не помешало россиянке одержать победу в общем зачете Кубка мира.