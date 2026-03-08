Лыжница Крупицкая рассказала об отказе в нейтральном статусе

фото: championat.com

Российская лыжница Евгения Крупицкая, накануне ставшая чемпионкой страны в марафоне на 50 км, сообщила, что получила отказ в предоставлении нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом она рассказала «Матч ТВ».

По словам спортсменки, уведомление пришло 3 марта, при этом рассмотрение затянулось, а причину отказа не указали. Она призналась, что за 30 дней ожидания уже начала сомневаться, не отправила ли деньги мошенникам.

Крупицкая также выразила желание выступать на Кубке мира, отметив успешные выступления Дарьи Непряевой на международной арене.