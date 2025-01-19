Лыжница из Татарстана Дарья Непряева одержала победу в скиатлоне на этапе Кубка России

Лыжница из Татарстана Дарья Непряева одержала победу в скиатлоне (2х10 км) на пятом этапе Кубка России –2024/25, который на данный момент проходит в Казани.

Непряева преодолела дистанцию за 51.06 минуты. Второе место заняла лыжница из Нижегородской области Анастасия Кулешова. Ее результат – 51.09 минуты.

Третьей по итогам гонки оказалась спортсменка из Московской области Арина Каличева, которая прошла дистанцию, отстав от Непряевой на 0,9 секунды.

Четвертое место в соревновании заняла Елизавета Пантрина (Тюменская область). Пятой в итоговом зачете оказалась Алина Пеклецова (Вологодская область).