Лыжница Гончарова стала первой в масс-старте на 50 км в Апатитах

Лыжница Карина Гончарова выиграла масс-старт на 50 км классическим стилем на чемпионате России. Гонка прошла в Апатитах Мурманской области, сообщает «ТАСС».

Победительница преодолела дистанцию за 2 часа 13 минут 25,7 секунды. Второй финишировала Алиса Жамбалова, уступив 49,2 секунды. Третье место заняла Ольга Царева с отставанием 52,2 секунды.

Основная часть стартов чемпионата России проходила с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске. Турнир завершится 12 апреля в Мончегорске мужской гонкой на 70 км с общего старта классическим стилем.