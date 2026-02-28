Лыжница Дарья Непряева пробилась в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Фалуне

фото: РИА Новости

28 февраля на восьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне российская лыжница Дарья Непряева успешно преодолела квалификацию в спринте свободным стилем.

Спортсменка показала результат 3 минуты 07,69 секунды, заняв 29-е место и войдя в число 30 лучших, продолживших борьбу. Лидером квалификации стала шведка Линн Сван с результатом 2.54,36. В тройку сильнейших также вошли Надине Фендрих из Швейцарии (+4,65) и ещё одна представительница Швеции Йоханна Хагстрем (+6,34).

Отставание Непряевой от победительницы составило 13,33 секунды.