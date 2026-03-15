Лыжница Багиян завоевала третье золото на Паралимпийских играх в Италии

Российская лыжница Анастасия Багиян стала трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр в Италии. Спортсменка одержала победу в гонке на 20 км с раздельным стартом.

Багиян преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды. Она выступает в категории NS1, в которой соревнуются атлеты с нарушением зрения. Спортсменом-ведущим Багиян был Сергей Синякин.

Для 24-летней россиянки это уже третья золотая медаль на нынешних Играх. Ранее она выиграла спринт и гонку с раздельным стартом на 10 км.

Багиян также является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года, трехкратной чемпионкой России и пятикратной победительницей Кубка страны.

Благодаря победе лыжницы сборная России завоевала седьмую золотую медаль и поднялась на четвертое место в медальном зачете. Кроме того, в активе команды одна серебряная и три бронзовые награды.

Паралимпийские игры завершатся 15 марта. В соревнованиях участвуют шесть российских спортсменов, которые впервые за 12 лет выступают на Паралимпиаде с национальной символикой.