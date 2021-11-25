Лыжная трасса в парке «Прибрежный» в Челнах сможет принять федеральные соревнования

В зимний сезон 2021–2022 годов в Набережных Челнах обустроены две лыжные трассы. Они расположены в старой и новой части города — в парке поселка ГЭС и парке «Прибрежный». Об этом на пресс-конференции в Автограде сообщил журналистам начальник Управления физической культуры и спорта Роман Насрединов.

Из новшеств в парке «Прибрежный» изменилась трасса: еще летом здесь появился высокий пологий подъем — «тягун».

«Это всё делается в первую очередь для лыжников и представителей спортшкол, которые профессионально занимаются этим видом спорта, и, конечно, для проведения соревнований. Эти тягуны необходимы для прохождения процедуры гомологации (гомологация — система сертификации зоны проведения соревнований техническими делегатами либо иными экспертами, утвержденными национальной федерацией, в соответствии с ее правилами — прим. Т-и)», — объяснил специалист.

Роман Насрединов также отметил, что теперь эта трасса сможет принимать не только республиканские, но и федеральные соревнования. «В этом году опробуем новую трассу с новыми подъемами», — отметил он.

Эта горка окажется интересной не только для профессиональных спортсменов, но и для всех тех, кто любит кататься на лыжах с препятствиями.

Цены на прокат спортивного инвентаря останутся на уровне прошлого года. В частности, лыжи можно будет арендовать взрослым за 150 рублей, а детям — за 70 рублей.