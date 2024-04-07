Лыжная сборная Татарстана после победы в Кубке России вернулась в Казань

Вечером в воскресенье в Казань вернулась лыжная сборная РТ, победившая в Кировске, что в Мурманской области, в розыгрыше Кубка России. А аэропорту триумфаторам была устроена фантастическая по теплоте и краскам встреча. Был среди встречающих и корреспондент «Татар-информа».

Но десяткам работников «Сетевых линий», функционерам, спортсменам и менеджерам, приехавшим в казанский аэропорт, пришлось поволноваться. Чартерный, а как иначе с таким президентом республиканской федерации лыжных гонок, как глава «Сетевых линий» Ильшатом Фардиевым, рейс из Апатит задержался на 25 минут.

Кстати, с командой, а это Андрей Ларьков, Анастасия Доценко, Алия Иксанова и Алмаз Таипов, на соревнования был свой гармонист.

Еще и связки воздушных шаров в цветах РТ и РФ парили в воздухе. А как иначе. Шестой подряд Кубок России выиграла республиканская сборная, а всего седьмой. Нес Кубок Фардиев.

Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов не сдерживал своих эмоций.

«Мы безумно рады встречать сегодня нашу сборную дружину по лыжным гонкам. С победой, Кубок наш! В шестой раз подряд, а всего в седьмой раз мы стали обладателями Кубка России. За этим стоит огромный труд команды, спортсменов, тренеров, сервисменов, очень сплоченной группы поддержки. Сложные трассы, тяжелое дыхание ребят – мы это чувствовали и видели. Вся страна видела на экранах телевизоров нашу команды, ее болельщиков в куртках с надписью «Татарстан» на спине. Спасибо вам большое. Всего за сезон наши спортсмены завоевали 27 медалей: 2 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых медалей. Это итог кропотливого труда».

Сам Фардиев уже спокойно подчеркнул важность итоговой победы на последнем этапе Кубка России.

«Последний старт был очень сложным и непростым. Впервые в масштабе страны проводится такой минитур. Это 8 километров по прямой, а потом 2 километра подъема с перепадом высоты в 750 метров. Андрей Ларьков провел этот этап на одном дыхании. А по всей трассе стояли наши болельщики, которые специально прилетели чтобы поддержать нашу команду. Сами не ожидали, что наша команда станет единым целым и поднимется еще выше. Мы оторвались от конкурентов более чем на 2.500 очков. Поднялись со второго места. Это большая победа».

Ларьков признался вашему корреспонденту, насколько реально сложно было победить в Кировске.

«Очень интересными на этот раз получились соревнования. Впервые в России такое проходило. Очень интересным был рельеф трассы. Если раньше бегали в гору, то сначала трасса была пологой, потом подъем. А в этот раз сразу побежали в гору, было непросто. Впрочем, у меня дома есть еще немало места для новых Кубков. И не стоит сравнивать нас с хоккеистами «Ак Барса». Да, мы из зимних видов спорта, но стезя у нас разная. Хоккей хоккеем, а у нас свое. Главное, что все лыжники молодцы!»

А потом лыжники пели вместе со своими преданными болельщиками, кто-то даже бросился танцевать, благо дуэт гармонистов не замолкал ни на секунду, чередуя татарские песни с хитами «Ласкового мая». В общий круг включился и Фардиев, которому его сборная дружно призналась на татарском в любви, которую он тут же с улыбкой переадресовал Доценко и Иксановой. Едва ли не полтора часа длилась эта семейная встреча. Лыжи в РТ это всерьез и надолго. Ждем восьмого Кубка.