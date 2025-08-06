Люся Чеботина стала членом жюри «Новой волны-2025»

Популярная певица Люся Чеботина стала членом жюри международного музыкального конкурса «Новая волна-2025», который пройдет в Казани с 21 по 26 августа рядом со стадионом «Ак Барс Арена». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Торжественное открытие состоится 21 августа, а гала-концерт и церемония закрытия – 25 и 26 августа соответственно.

Артистка призналась, что участие в жюри для нее – почетная и волнительная миссия. Она отметила, что знает, каково быть по ту сторону сцены, и поэтому планирует поддерживать конкурсантов не только морально, но и через оценки. По словам Чеботиной, она уже начала готовить сценические образы и костюмы для участия в мероприятии.

Чеботина также пожелала удачи и ярких выступлений всем 13 участникам конкурса, которые представляют шесть стран. Она уверена, что именно сейчас – их время, и у каждого всё обязательно получится.

Чеботина не понаслышке знакома с этим конкурсом – в 2017 году она сама была финалисткой «Новой волны». Тогда она написала в анкете, что мечтает о дуэте с Филиппом Киркоровым, своим кумиром детства. Эта мечта исполнилась в 2024 году: их совместная песня «Королева» стала хитом.

В том же 2017 году артистка также получила титул «Самый стильный конкурсант» по версии одного из популярных онлайн-порталов, набрав свыше 10 тысяч голосов.

Символом своей удачи певица называет маму, подчеркивая, что именно она всегда рядом и является ее главной поддержкой.

Ожидается, что первые конкурсанты прибудут в Казань уже 8 августа. Далее начнутся подготовка и репетиции, а с 21 августа стартует конкурсная программа.