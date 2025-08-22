Люся Чеботина на «Новой волне»: Казань отличается невероятно теплой атмосферой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань отличается невероятно теплой атмосферой, потому что люди здесь встречают очень тепло и добродушно. Об этом заявила журналистам певица Люся Чеботина на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» в Казани.

«Я обожаю Казань. Когда мы едем на репетиции, я думаю: «Боже, как здесь красиво, уютно, по-домашнему и в то же время роскошно», – сказала она.

По мнению Чеботиной, конкурс «Новая волна» каждый год всё больше удивляет, и с каждым годом его уровень растет.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Певица сама была участницей конкурса 2017 года. А в этом году она впервые вошла в состав жюри.

«Я безумно волнуюсь. Была членом жюри на «Детской Новой волне». Когда перед тобой выступают маленькие талантливые дети – это ответственность, но ты наслаждаешься процессом. А здесь ты понимаешь, что от твоего голоса, мнения зависит судьба человека. Ты можешь мотивировать, но и свести с правильной дороги», – подчеркнула Чеботина.

Она заверила, что будет объективной и честной «судьей». «Я буду слушать свое сердце», – заключила певица.

В этом году конкурс «Новая волна» впервые проходит в Казани. Он продлится до 26 августа.