Люся Чеботина: Мне не доводилось посмотреть Казань так, как увидела ее на «Новой волне»

Певица Люся Чеботина поделилась впечатлениями от пребывания в Казани. О них артистка рассказала журналистам на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025».

«Казань – потрясающий город во всех смыслах этого слова. Раньше мне не доводилось посмотреть Казань так, как я увидела ее на «Новой волне». Я очень хочу сюда вернуться со своим сольным шоу», – заявила певица.

Чеботина добавила, что оценила национальные татарские блюда. «Надеюсь, что, когда встану на весы, не увижу плюс пять или плюс десять», – пошутила она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Певица впервые вошла в состав жюри конкурса «Новая волна». По ее словам, для нее ответственно и волнующе судить конкурсантов. Она заметила, что будучи участницей «Новой волны» в 2017 году, очень волновалась перед встречей с жюри.

«Потому что они профессионалы и у них огромный багаж опыта за спиной. Я прекрасно понимаю, что оценивают не только вокальные данные, но и твое настроение, подачу, энергетику, одежду, улыбку, харизму. Жюри смотрит на все», – подчеркнула она.

Чеботина отметила, что в свое время волнение на конкурсе помешало ей показать себя с лучшей стороны. «Я увидела, что в первый день конкурсанты очень волновались, вчера уже больше раскрылись. Я надеюсь, что они чувствуют мою поддержку. И понимают, что я их понимаю как никто другой», – сказала она.

По мнению Чеботиной, главное для артиста – это спокойствие и уверенность. «Потому что когда волнуешься, все пойдет не так, как планировалось», – заключила она.

В этом году конкурс «Новая волна» впервые проходит в Казани. Он продлится до 26 августа.

В конкурсной программе этого года участвуют 13 финалистов из шести стран. Это Теймур Ганифаев из Азербайджана, Сурен Погосян из Арменим, Катрин Мурашко из Белоруссии, IRAKLI GADELIA из Грузии,Yernazar и Александр Лим из Казахстана, а также российские исполнители: «Оберег», GEVORA, SECRET ATELIER, Jummy, Александр Филин, Елена Фрейман и Маша Фэй.