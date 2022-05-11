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Транспорт
11 мая 2022  13:08
Эльвира Зайнулина

Люксовый внедорожник Aurus Komendant могут представить к концу лета

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Российский люксовый внедорожник Aurus Komendant могут представить к концу лета 2022 года. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Я думаю, что к концу лета. А где – определимся [позже]», – цитирует министра РИА Новости. 

Aurus — это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Министерства промышленности и торговли РФ. Отправной точкой начала создания автомобилей Aurus стала потребность в лимузине отечественного производства для главы государства. Осенью 2013 года было подписано распоряжение Президента России о начале разработки проекта создания и производства автомобилей класса люкс на базе единой модульной платформы.

В настоящее время Aurus является официальным транспортным средством Президента России Владимира Путина.

С мая прошлого года автомобили Aurus производятся серийно на заводе в Елабуге.

#aurus #автомобиль
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