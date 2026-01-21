Люк Тардиф о сборной России: Все будут счастливы, когда они вернутся в семью

Фото: fhr.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует допустить российские команды к участию до летних Олимпийских игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Об этом заявил глава IIHF (Международная федерация хоккея) Люк Тардиф спортивному изданию США The Athletic.

«Все будут счастливы, когда они вернутся в семью. Когда мы это сделаем, это будет означать, что многое уладилось. У меня нет власти остановить спецоперацию. Ни у кого нет такой власти. Но я должен защитить соревнования. Когда придёт время, мы пригласим их. Мы всё ещё поддерживаем контакт, но на данный момент невозможно спланировать организацию чемпионата мира и возвращение в Россию в контексте текущей ситуации. Когда возвращение произойдёт, это будет означать, что и спецоперация, и многое другое разрешилось», – приводит слова Тардифа The Athletic.

Со слов президента IIHF, полноценное возвращение национальных российских команд на международные соревнования пока невозможны. Однако по всей вероятности первыми на мировую арену смогут вернуться юношеские сборные России и Белоруссии. При этом, согласно некоторых прогнозов издания The Athletic, полноценное возвращение россиян возможно к 2030 году, то есть к зимним Олимпийским играм во Французских Альпах.

Также по мнению авторитетного спортивного издания США, против возвращения россиян на международную арену до сих порт выступают: Чехия, Швеция и Финляндия, а также предположительно и Канада.