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Руc Тат
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Происшествия 15 июня 2023 11:47

Людям пришлось эвакуироваться из кафе в Казани из-за возгорания в вытяжке

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Сегодня в Казани на улице Зорге случилось возгорание в вытяжке кафе «Тандыр», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел утром в здании 68, расположенном рядом с бассейном «Дельфин».

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Горели жировые отложения в вытяжке на площади 5 квадратных метров.

#пожар в казани
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