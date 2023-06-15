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Людям пришлось эвакуироваться из кафе в Казани из-за возгорания в вытяжке
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Сегодня в Казани на улице Зорге случилось возгорание в вытяжке кафе «Тандыр», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Инцидент произошел утром в здании 68, расположенном рядом с бассейном «Дельфин».
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Горели жировые отложения в вытяжке на площади 5 квадратных метров.
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