Людям пришлось эвакуироваться из кафе в Казани из-за возгорания в вытяжке

Сегодня в Казани на улице Зорге случилось возгорание в вытяжке кафе «Тандыр», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел утром в здании 68, расположенном рядом с бассейном «Дельфин».

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Горели жировые отложения в вытяжке на площади 5 квадратных метров.