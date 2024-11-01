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Людмила Рыбакова возглавила Елабужский колледж культуры и искусств
Бывший депутат Государственного Совета РТ Людмила Рыбакова с сегодняшнего дня возглавила Елабужский колледж культуры и искусств. Сегодня, 1 ноября, состоялся педагогический совет, на котором коллективу представили нового директора колледжа.
Собрание состоялось при участии заместителя министра культуры РТ Юлии Адгамовой, генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника Гульзады Руденко, заместителя руководителя исполкома Елабужского района по социальным вопросам Надира Курамшина и многих других.
На посту директора колледжа Людмила Рыбакова сменила Альфиру Акберову, которая трудилась на этой должности 18 лет. В ее адрес прозвучали слова благодарности, был отмечен ее профессиональный вклад в развитие культуры Елабуги.
Пожелания успешной работы на новом посту были адресованы Людмиле Рыбаковой.
Людмила Рыбакова родилась в городе Нефтекумске Ставропольского края. В 1997 году окончила Елабужский государственный педагогический институт по специальности «Биология и основы сельского хозяйства».
Работать начала в 1994 году. Трудилась воспитателем продленного дня, была учителем биологии в школе №5 Елабуги.
В разное время занимала должности директора соцприюта для детей и подростков «Новый дом», начальника Управления соцзащиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Елабужском районе.
В 2010 стала заместителем руководителя исполкома Елабужского района по социальным вопросам. Затем —директором государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения города Елабуга».
С сентября 2019 по 2024 год была депутатом Государственного Совета РТ VI созыва.
Фото предоставлены пресс-службой Елабужского района РТ.
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