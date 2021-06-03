Людмила Рыбакова: В Татарстане малые театры могут приглашать даже именитых режиссеров

В Татарстане малые театры не обделены вниманием, заверила депутат Государственного Совета РТ Людмила Рыбакова на встрече с журналистами, прошедшей в рамках Фестиваля театров малых городов России в Набережных Челнах.

Благодаря партийному проекту «Единой России» у них есть возможность работать даже с приглашенными режиссерами и хореографами.

«У нас есть театр имени Габдуллы Тукая в районном центре Большая Атня, население которого не больше 3 тысяч человек. Представляете, настоящий сельский театр. Несмотря на скромную аудиторию, театр активно развивается, гастролирует, пользуется популярностью в республике. И помогает ему в этом федеральный проект партии „Единой России“ — „Культура малой родины“. Благодаря грантам театр имеет возможность изготавливать декорации, шить костюмы. И самое главное — приглашать на работу именитых специалистов в области режиссуры, хореографии, музыкального оформления», — рассказала Рыбакова.

Парламентарий подчеркнула, что это не единственный малый театр в республике.

«У нас есть Мензелинский театр, он прописан в городе с 13 тысячами населения. Очень узнаваемый, крепкий, с хорошей историей коллектив. Были на днях там на премьере спектакля „Ситцевая свадьба“. Поднята актуальная тема — развод молодых. А театры в малых городах, на мой взгляд, должны быть актуальными в силу свой приближенности к людям», — отметила парламентарий.