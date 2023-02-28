«На дом знакомого упала пятиэтажка»: нурлатцы помогают жертвам землетрясений в Турции

Нурлатский район помогает справиться с последствиями землетрясения в Турции — делегация из Татарстана побывала с благотворительной миссией в городах Мерсин, Алания, Джейхан. Нурлатцы во главе с председателем НБФ «Булгар» — руководителем казанского отделения ВКТ Фаридом Мифтаховым до сих пор остаются в Турции.

На днях на востоке страны, в восьми километрах юго-западнее города Малатья, произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр располагался на глубине 6,9 км в уезде Ешильюрт. По последним данным 140 человек пострадали, двое погибли.

«Толчки, к сожалению, повторяются, дома разрушаются. Многие люди вынуждены уезжать со своих мест — в Аланию и Анталью уехали по 200 тыс. человек, в Мерсин — 400 тысяч. Некоторые живут в палатках на улицах, в машинах. Даже те, у кого есть квартиры, после тряски боятся возвращаться, заходить домой. У меня здесь есть знакомые татары, которые пережили землетрясение. Очень тяжело, говорят они. Один мой приятель из Хатая пережил утрату близких — супруги и родителей, а он и дети остались в живых. А все из-за того, что на их частный двухэтажный дом упала рядом стоящая пятиэтажка», — рассказал Фарид Мифтахов.

Когда случилось первое землетрясение, 6 февраля, руководитель казанского отделения ВКТ был в Алании. После разрушительной стихии все помогали, кто чем мог. Нурлатцы перечислили около 6 тыс. долларов на специально организованные счета для пострадавших в землетрясении.

«Возле администрации ставили палатки, помощь туда привозили машинами, раскупали все магазины. Мы тоже не остались в стороне. Все шли помогать, и мы вместе с ними. Мы участвовали и финансово, и духовно. Хотелось, чтобы турки чувствовали, что мы рядом. Никто не знает, что будет завтра, и откуда протянут руку помощи. Если каждый внесет хотя бы частицу своего участия, получится большая помощь», — поделился собеседник агентства.

По словам Мифтахова, для тех, кто пострадал в землетрясении, устанавливают палатки, вагончики, людей нужно кормить, чтобы они были в тепле.

Фото: Фарид Мифтахов с мэром города Джейхан Холей Эрдем

Сейчас нурлатцы находятся в городе Джейхан, который является побратимом Нурлата — именно поэтому они направились в провинцию Адана, где расположен этот населенный пункт. По поручению главы Нурлатского района Алмаза Ахметшина через администрацию Мерсина Фариду Мифтахову удалось встретиться с мэром муниципалитета Джейхан Холей Эрдем. Стороны договорились о дружбе и сотрудничестве. Нурлатцы рассказали, как помогали жителям Турции после землетрясений, предложили свою помощь мэру.

«Джейхан — небольшой старинный портовый город с населением 180 тыс. человек, он не сильно пострадал от землетрясения. К счастью, разрушений и жертв здесь нет», — рассказал Мифтахов.

Соглашение о сотрудничестве между Нурлатом и Джейханом в сфере расширения и укрепления дружбы, родственных связей и в других областях было заключено в 2012 году.