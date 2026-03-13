«Люди здесь многое пережили»: травматолог из Татарстана рассказал о работе в Лисичанске

Врачи из Татарстана продолжают работать в подшефном городе Лисичанске Луганской Народной Республики. В городской больнице ведут прием специалисты, прибывшие в командировку из медучреждений РТ. Они помогают обеспечивать стабильную работу отделений и оказывают медицинскую помощь местным жителям.





Врач травматолог-ортопед Казанской городской клинической больницы №18 Казани Марсель Сахалов

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Среди татарстанских медиков, работающих сейчас в Лисичанске, — врач травматолог-ортопед городской клинической больницы №18 Казани Марсель Сахаухов. В Лисичанске он принимает пациентов, работает в травмпункте и помогает коллегам справляться с потоком обращений.

Марсель Сахаухов рассказал «Татар-информу» о том, как он принял решение отправиться в командировку, с какими травмами чаще всего обращаются пациенты, как организована работа травматологической службы и какое впечатление на него произвели город и его жители.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Нас встретили тепло, обеспечили всем необходимым для работы»

— Как вы приняли решение поехать в командировку в Лисичанск?

— В первую очередь хочу поблагодарить руководство и Раиса Татарстана за возможность внести свой вклад в жизнь этого региона и поддержать людей. Особая благодарность министру здравоохранения Альмиру Абашеву и руководству моей больницы, которые курируют работу специалистов и создают все необходимые условия для работы.

Изначально инициативу проявил заведующий отделением Марат Гайфутдинов, к которому я присоединился. Сейчас могу сказать, что доволен решением: нас встретили тепло, обеспечили всем необходимым для комфортной и профессиональной работы.

— Какие впечатления у вас сложились о городе и его жителях?

— Люди здесь многое пережили. Но при этом они очень человечные, добрые, отзывчивые друг к другу. Сильное чувство взаимовыручки и взаимного уважения. Конечно, остаются последствия боевых действий. Бывают бытовые сложности — перебои с электричеством, водой. Даёт о себе знать и близость к линии боевого соприкосновения. Но несмотря на это люди остаются открытыми и доброжелательными.

Отмечу ещё один момент — в городе действует строгий порядок, сухой закон. Люди соблюдают правила, и это тоже чувствуется.

— С чем чаще всего обращаются пациенты по вашей специальности?

— В целом травмы достаточно типичные. Я попал на период гололёда, поэтому в травмпункте было много пациентов именно с зимними травмами. Чаще всего это переломы лучевой кости в типичном месте, переломы шейки плеча, переломы шейки бедра. Медицинская помощь здесь организована хорошо, выстроена по этапам, и к пациентам относятся очень внимательно.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

— Как складывается работа с местными коллегами?

— Коллектив очень профессиональный. Люди отзывчивые, добрые. Работаем практически с полуслова — всё понимают, объяснять ничего не приходится.

— Есть ли необходимое для работы — оборудование, медикаменты?

— В этом плане все достаточно хорошо. И Министерство здравоохранения Российской Федерации, и Министерство здравоохранения Республики Татарстан активно занимаются оснащением медицинских учреждений.

Много гипсовых и перевязочных материалов, причём хорошего качества. Есть и зарубежные расходники, используется качественный шовный материал. Поэтому с точки зрения лечения пациентов мы можем работать спокойно и оказывать необходимую медицинскую помощь.

«В разных командировках бывал, но здесь все организовано очень достойно»

— А как организованы условия для врачей, которые приезжают в командировку?

— Я очень доволен. Понятно, что в разных командировках бывал, но здесь все организовано очень достойно. Нас обеспечивают жильем, питанием, создают комфортные условия для работы.

— Чувствуется ли поддержка Республики Татарстан?

— Безусловно. Если бы не решение руководства республики и Раиса Татарстана, нас здесь просто не было бы. Мы понимаем, что выполняем важную работу и стараемся делать её максимально профессионально.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

— Насколько известно, к вам приезжали представители Духовного управления мусульман Татарстана?

— Да, к нам приезжали Марат хазрат, а также полковой имам татарстанского батальона «Батыр» Мухаммад Хайруллаев. Они привезли подарки, литературу, гуманитарную помощь — и для больницы, и для пациентов. Мы сами раздавали ее людям. Это может казаться небольшими вещами — например, теплые носки или продукты.

Самое главное здесь внимание и чувство, что страна рядом.

— Сейчас идет месяц Рамадан. Удается ли соблюдать пост в командировке?

— Да, все получается. Уразу держу, намазы читаю вовремя. К этому здесь относятся с пониманием, поэтому все получается соблюдать.

— После визита министра здравоохранения Татарстана было принято решение продлить вашу командировку. Как вы это восприняли?

— Я очень рад этому решению. Нам дали возможность помочь людям, которые здесь живут. Мы работаем с гражданскими пациентами, и чувствуется, что наша помощь действительно нужна. Самое главное — руководство республики создаёт все условия для того, чтобы мы могли спокойно работать и выполнять свою работу качественно и профессионально.