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«Люди за занавесом»: вышел майский номер журнала «Казань»
На арене Казанского цирка представили майский выпуск журнала «Казань». Номер будет посвящен истории Казанского государственного цирка и его внутренней кухне.
«Наш мир закрыт от общественности. Это особый мир особых людей, которые всю свою жизнь посвятили служению этому величайшему искусству», – рассказала директор Казанского цирка Эльмира Булатова.
Цирк – один из старейших видов зрелищных икусств и один из самых востребованных. Булатова надеется, что цирковой номер журнала поможет зрителям увидеть закулисье. Жизнь артиста цирка похожа на цыганскую из-за постоянных гастролей и репетиций – многие и вовсе не имеют собственных квадратов, лишь общежитие.
«Наши корреспонденты побывали в цирковой гостинице, чтобы вы узнали, что происходит за манежем. Фотографы внимательно изучили подробности жизни оркестра, билетеров, актеров, кассиров, звукорежиссеров», – поделилась главный редактор «Казани» Альбина Абсалямова.
Уделили время и самому зданию цирка. Казанский архитектор Герман Бакулин не принимал участия в строительстве здания, но подробно изучил архивы и нашел воспоминания проектировщика Узбека Алпарова.
Бакулин всю жизнь проработал в мастерской Татинвестгражданпроекта, которая проектировала Казанский цирк. Он обращает особое внимание на необычный купол здания.
«Толщина купола составляет 10 сантиметров. Это очень тонкая оболочка, которая держится на конусе», – рассказал Бакулин.
Испытать этот купол на прочность однажды пришлось автору обложки майского номера Григорию Эйдинову. Проходя срочную службу в советской армии, художник проживал в Казанском Кремле, где сейчас находится Национальная художественная галерея «Хазинэ». В 1967 году для него и пары тысяч других солдат в Казанском цирке устроили уникальное иммерсивное представление.
«Когда все расселись, на арену вышел человек. Он командовал: похлопайте погромче, а теперь потопайте, кричите. Представления никакого не было. На вечерней поверке комбат нас поздравил: есть летчики-испытатели, а вы испытатели цирков», – вспомнил свою службу Эйдинов.
Нет цирка без циркачей. На презентации журнала также присутствовали дрессировщики Артур и Карина Багдасаровы. Для Артура этот цирк имеет особое значение – здесь началась его карьера. Именно здесь в 1994 году пятнадцатилетний Артур с отцом и сестрой впервые вошел в клетку к 15 уссурийским тиграм.
Целая статья посвящена «Ветрувианскому человеку в колесе Сира» Александру Тарасенко. Героиней номера стала дрессировщик собак Мария Анисимова, представительница цирковой династии. Ее отец, шпрехшталмейстер (инспектор манежа – прим. Т-и) Владимир Анисимов, когда-то дрессировавший кошек.
Под занавес вечера-презентации также предложил окунуться в цирк и заглянуть за его кулисы цирковой режиссер Андрей Шарнин в своем иммерсивном «ТРОГАТЬельном спектакле». Также он поделился планами на будущий год – на лето 2025 года запланировано новое шоу.
«Это будет грандиозное представление национальной татарской культуры, восхваляющее нашу родную землю», – сказал Шарнин.
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