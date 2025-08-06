«Люди восхищаются Татарстаном»: в Бавлах подвели итоги программы «Наш двор»

6 августа на площади Октября в Бавлах прошёл фестиваль добрососедства «Наш двор», ставший не только праздником для горожан, но и важным поводом подвести итоги реализации масштабной республиканской программы благоустройства.

Гостями фестиваля стали депутат Государственной Думы РФ Руслан Гаджиев, депутат Госсовета РТ Рягат Хусаинов, член Штаба общественной поддержки и участник СВО Рустэм Нугуманов, а также секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ильяс Гузаиров.

По словам Ильяса Гузаирова, программа «Наш двор» кардинально преобразила Бавлинский район.

«Только за последние 5 лет на территории Бавлинского района сделано очень многое. 86 дворов было благоустроено на сумму 585 млн рублей. Хочется сказать слова благодарности, конечно же, Рустаму Нургалиевичу Минниханову за то, что такие программы у нас есть, существуют и реализуются», – поблагодарил он.

О важности масштабных инфраструктурных и социальных преобразований в Татарстане говорил и депутат Госдумы Руслан Гаджиев. Он подчеркнул, что республика стала узнаваемой благодаря большому числу международных и федеральных событий.

«Татарстан знают благодаря таким мероприятиям, как тысячелетие Казани, Универсиада, БРИКС, форум "Россия – Исламский мир", чемпионат по водным видам спорта. И это далеко не полный перечень», – отметил он.

Депутат Госсовета РТ Рягат Хусаинов напомнил, что с начала действия программы «Наш двор» в 2020 году благоустроено уже более 5 тыс. дворов, а к завершению программы эта цифра превысит 7 тыс.

«Параллельно реализуются проекты общественных пространств – скверов, парков, зон у водоемов. Почти 400 парков уже запущено по республике, и это число будет расти. Самое главное – наши программы ложатся в основу национальных программ России. Я недавно был в Приморье и, когда говорил, что из Татарстана, слышал в ответ восхищение: люди видят, как меняется республика», – отметил он.

Об уровне заботы о гражданах говорил и Рустэм Нугуманов, участник СВО и координатор фонда «Защитники Отечества».

«Сегодня мы подводим яркие итоги очень большой работы, которая изменила качество жизни наших татарстанцев. Татарстан – это не просто один из субъектов РФ. Это экономически мощный, сильный регион, где заботятся о людях. Я как татарстанец эту заботу чувствую. Для нас благоустройство дворов и общественных пространств очень важно – и у нас в регионе это действительно на высоком уровне. Также хотелось бы отметить заботу нашего руководства об участниках СВО и их близких», – сказал спикер.

В рамках фестиваля прошла торжественная церемония награждения благодарственными письмами от имени Рустама Минниханова жителей многоквартирных домов, которые принимали активное участие в реализации программы.

Одна из награжденных на мероприятии – жительница Бавлов Рамзия Фатхуллина – рассказала, как программа «Наш двор» изменила ее окружение и вдохновила соседей.

«Во время проведения программы "Наш двор" была проведена колоссальная работа, – подчеркнула она. – Преобразились наши дворы – они стали краше, безопаснее, благоустроеннее. Это сподвигло жителей многоквартирных домов наводить красоту, появились цветники. Теперь у нас на безопасных детских площадках звучат детские голоса. Хочется выразить огромную благодарность за инициативу, за поддержку программы "Наш двор" Рустаму Нургалиевичу Минниханову, всей его команде. И очень хочется верить, что такие программы по благоустройству дворов продолжат работать, благодаря чему наш город станет еще краше».

Праздничное настроение поддержали выступления этно-экспериментального проекта ABIEM Project и творческих коллективов из Бавлинского района, Удмуртии и Крыма. Концерт стал частью республиканского проекта «Лето в Татарстане».

Параллельно на площадке работали палатки «Единой России», где участникам фестиваля раздавали информационные материалы в поддержку кандидата на пост Раиса РТ Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия») и Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), также подали документы для регистрации Руслан Юсупов (ЛДПР), и Хафиз Миргалимов (КПРФ).