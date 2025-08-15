«Люди улыбаются, растет качество жизни»: в Заинске подвели итоги «Нашего двора»

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

14 августа в Заинске состоялся фестиваль добрососедства «Наш двор». Делегация во главе с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Разифом Каримовым, сенатором от Татарстана Александром Терентьевым, представителем республиканского актива Иваном Гущиным, главным советником Управления по работе с территориями Аппарата Раиса РТ Фанисом Нуреевым посетила исторические места Старого Заинска.

Фестиваль начался с возложения цветов к мемориалам воинам Великой Отечественной войны и жертвам «Вилочного восстания».

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

Далее гости осмотрели выставку, побывали на набережной реки Зай, полюбовались живописными видами и благоустроенным пляжем.

Далее в программе был визит в парк «Молодежный», где делегация оценила условия, созданные для детей и молодежи. Воспитанники детсадов рассказали о своих экологических проектах, а поисковый отряд «Гвардия» поделился опытом участия в экспедициях.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

Не обошлось и без дружеского общения: гости поиграли с ребятами в настольный теннис и сделали совместные фотографии в лагере «Лагерь моего двора».

В парке имени Р. Ш. Фардиева развернулись тематические зоны и национальные подворья. К присутствующим обратились Александр Терентьев, Иван Гущин, депутат Государственного Совета РТ Рияз Комаров, представитель Штаба общественной поддержки Гульназ Сафарова, которые отметили вклад жителей в реализацию программы.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

В целом за 5 лет в Заинском районе благоустроили 190 придомовых территорий, в 2024 году – еще 15 дворов.

Сегодня здесь есть современные детские и спортивные площадки, освещенные дорожки и уютные зоны отдыха.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

«Наш район участвует в 24 республиканских программах. Результаты этих проектов видны в строительстве социальных объектов, капитальном ремонте и благоустройстве», – отметил Разиф Каримов.

Сенатор Александр Терентьев отметил, что праздник проходит в атмосфере особого душевного тепла.

«Сегодня Разиф Галиевич сказал, что у природы нет плохой погоды, а мне было важно наблюдать, что у заинцев нет плохого настроения. Даже под дождем мы видели улыбающихся людей. Это значит, что город живет, развивается и уверен в своем будущем. В Татарстане создаются рабочие места, растет качество жизни, а межнациональный мир и гражданское согласие остаются основой развития республики», – подчеркнул он.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

Самые активные участники программы «Наш двор» получили благодарственные письма от имени Рустама Минниханова.

Праздник завершился концертом в рамках проекта «Лето в Татарстане». Перед зрителями выступили артисты Мензелинского татарского драмтеатра, этно-проект ABIEM Project и певец Радик Шарафиев.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).