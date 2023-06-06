«Люди уезжают в город»: Минкульт РТ объяснил причины сокращения учреждений культуры

За последние десять лет количество учреждений культуры в Татарстане сократилось на 4%. Причины закрытия библиотек и культурно-досуговых центров в селах объяснила сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова на выездном заседании Комитета Государственной Думы ФС РФ по культуре в Казани.

«Десять лет назад у нас было 2115 культурно-досуговых учреждений, 1519 библиотек. Сокращение числа учреждений связано с тем, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, сокращается численность населения в селах, люди уезжают в город. Соответственно, встает вопрос о целесообразности содержания сети», — констатировала спикер.

При этом министр заметила, что республика «консервативна в вопросах сокращения сети учреждений культуры». «Мы входим в тройку лидеров практически по всем типам муниципальных и не только учреждений культуры. На сегодняшний день у нас более 3,7 тыс. учреждений культуры, в том числе 1,9 тыс. культурно-досуговых и 1,5 тыс. муниципальных библиотек», — пояснила она.

Выездное заседание Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре прошло сегодня в здании Присутственных мест Казанского Кремля. Его участники обсудили создание правовых и организационных основ для обеспечения сохранения этнокультурного разнообразия страны. В мероприятии приняли участие председатель Комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, первый заместитель председателя Комитета ГД по культуре Елена Драпеко, первый заместитель председателя Комитета ГД по культуре певец Денис Майданов, член Комитета ГД по культуре Ольга Германова, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр культуры РТ Ирада Аюпова и другие официальные лица.