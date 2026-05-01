«Люди труда – наша гордость»: 1 Мая в Татарстане чествовали 20 трудовых династий

Торжественная церемония чествования 20 трудовых династий республики прошла сегодня, в праздник Весны и Труда, в Национальной библиотеке Татарстана. Были награждены представители самых разных сфер – образования, здравоохранения, культуры, промышленности, энергетики, связи, АПК, а также работники крупнейших предприятий – «КАМАЗа», «Татнефти», «Казаньоргсинтеза».

«От имени Раиса РТ Рустама Минниханова поздравляю всех с праздником Весны и Труда! Труд сохраняет в себе то наследие, которое нам передали наши старшие поколения, аксакалы, которые сегодня есть в составе трудовых династий Татарстана. Гордость любого народа – люди труда, которые всю жизнь посвящают созидательному труду, направленному на пользу тех, кто вокруг. Спасибо вам большое за бережное отношение к профессии и к трудовым традициям, сохранение единства в семьях», – сказала, обращаясь к собравшимся в зале, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Она отметила, что именно труд, солидарность и единство всегда были силой и оплотом Татарстана и всей нашей страны.

Председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева поприветствовала собравшихся.

«Уважаемые работники организаций и предприятий, спасибо большое за то, что вы сегодня вместе с нами отмечаете своим достойнейшим трудом праздник Весны и Труда. Я каждому из вас говорю огромные слова благодарности. Особые теплые слова благодарности нашим ветеранам, труженикам и всем, кто своим трудом заложил достаточно прочную основу для молодого поколения», – сказала Кузьмичева.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в беседе с журналистами отметила, что на сегодняшнем празднике собрались представители самых разных профессий. В их числе есть молодая трудовая династия врачей, чей общий стаж работы составляет 200 лет.

«Самая взрослая и мудрая династия трудится на пороховом заводе, ее общий стаж – более 600 лет. Из поколения в поколение молодые люди, бабушки дедушки работали на одном предприятии и вносили свой вклад в социально-экономическое развитие Татарстана и России», – рассказала Зарипова.

Она добавила, что день Весны и Труда – семейный праздник, а созидательный труд собравшихся в зале людей формирует наш культурный генетический код. На торжественной церемонии награждения на сцену поднялась трудовая династия врачей Черемисиных.

«Большинство из нас работает в службе детства и родовспоможения. У нас самые разные профессии – кардиологи, неврологи, стоматологи, педиатры, неонатологи, акушеры-гинекологи. Практически вся медицина представлена в нашей семье. Основная наша часть из Альметьевска, сегодня здесь присутствуют доктора, которые проживают в Казани и Москве. Династия наша разбрелась по всей России. Мы представлены очень многими поколениями», – рассказала журналистам Тамара Черемисина.

Она работает заместителем главного врача, заведующей детской поликлиникой в Альметьевске.

«По профессии я врач-педиатр, общий стаж работы – более 40 лет. Привлекает в профессии, прежде всего, желание помогать людям, чтобы все были здоровыми, улыбались, чтобы на земле был мир. Самое главное, наверное, чтобы были здоровы наши дети, ведь это наше будущее», – отметила представитель трудовой династии.

За десятилетия совместной работы представители династии Черемисиных накопили совокупный медицинский стаж, превышающий 200 лет, помогли десяткам тысяч пациентов, получили десятки государственных и общественных наград, создали мощную школу подготовки медицинских кадров. В честь династии названа улица в Альметьевске.

Также в числе награждаемых оказалась педагогическая династия Абдуллиных-Аминовых.

«Моя мама уговорила меня поступать в Арское педучилище. После училища окончила Казанский государственный университет, работала учителем и директором школы семь лет. Потом вместе с мужем и сыном мы уехали на Крайний Север, где добывают якутские алмазы. Там проработала 25 лет учителем начальных классов. Я горжусь своей династией», – сообщила Суфия Мустафина-Абдуллина.

Основоположниками этой трудовой династии стали брат и сестра – Фазылгали Нургалиевич Аминов и Сарбиназ Нургалиевна Абдуллина (Аминова). В военные годы они заложили фундамент будущего своей семьи. Их путь –история преодоления отважных и талантливых людей.

Сарбиназ Нургалиевна Абдуллина – мама Суфии Мустафиной.

«Когда мама проверяла тетради и готовилась к урокам, мы вместе с сестрой с удовольствием помогали ей работать», – отметила собеседница.

Общий педагогический стаж семьи составляет 504 года. На сегодняшний праздник пришли 15 человек.