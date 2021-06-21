Низкие цены и защита от вирусов: почему людям в возрасте не стоит бояться покупок онлайн

Маркетплейсы дорожат репутацией

По словам доцента кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Казанского университета, профессора Игоря Коха, маркетплейсы вызывают недоверие у людей как любое новое явление. При этом людям в зрелом возрасте пользоваться электронными площадками также мешает неуверенность в своих силах.

«Далеко не каждый представитель старшего поколения хорошо владеет компьютером, интернетом. И когда ему предлагают зайти на сайт, что-то там оформить, возникают определенные опасения. Появляется страх того, что это окажется не по силам», – считает Кох.

Кроме того, у людей есть недоверие к электронным торговым платформам в части прозрачности сделок. После совершения оплаты некоторых людей мучают сомнения по поводу порядочности виртуального продавца. Клиент не уверен до конца, действительно ли товар будет доставлен.

Фото: Султан Исхаков

«Я думаю, постепенно эти страхи пройдут. Дело в том, что схему “утром – деньги, вечером – стулья” очень сложно принять человеку, который всю жизнь покупал вещи в обычном магазине. Посмотрел, потрогал, отдал деньги – получил товар. Все просто и понятно», – пояснил профессор КФУ.

Перечислять деньги неизвестному получателю особенно неприятно, когда вокруг много говорят о мошенничестве в интернете, о кражах денег с банковских карт. Однако будущее, по мнению Коха, за интернет-торговлей и за онлайн-платежами. На перемены потребуется определенное время.

«К сожалению, безопасность платежей не всегда можно проверить. Но можно подстраховаться на индивидуальном уровне. Например, пользоваться для оплаты услуг в интернете отдельной пластиковой картой, на которой не хранятся деньги. Если нужно что-то приобрести – закинул наличные, расплатился, и карта снова пустая», – поделился советом ученый.

Даже если данные такой карты попадут в руки мошенников, ее держатель ничего не потеряет. Карточка используется лишь в качестве транзитной. Для этой роли подойдет любая дебетовая карта, кроме тех, на которые регулярно поступают доходы.

Фото: Рамиль Гали

Онлайн-магазин и маркетплейсы по уровню безопасности мало чем отличаются друг от друга, уверен профессор. Но магазинов в виртуальном пространстве намного больше. Поэтому в этом случае вероятность нарваться на аферистов выше. Зарегистрировать интернет-магазин-однодневку можно в течение одного дня. Задача мошенников – собрать деньги и исчезнуть. Хотя, конечно, в интернете довольно много прекрасных бутиков, зарекомендовавших себя с самой положительной стороны. Здесь нужно изучать отзывы покупателей и остерегаться неизвестных брендов. Подделать маркетплейс в интернете гораздо сложнее, особенно если речь идет о крупной торговой площадке. Онлайн-ритейлеров с большими оборотами в интернете можно сосчитать по пальцам, поэтому можно быть уверенными в надежности этих площадок.

«Все зависит от конкретного маркетплейса: серьезные организации не будут обманывать своего клиента. Несколько тысяч рублей, украденных у клиента, не стоят того, чтобы ставить под угрозу репутацию всей компании», – подчеркнул Кох.

Передача опыта от младших к старшим

По словам доцента кафедры конфликтологии КФУ Евгении Храмовой, у некоторых покупателей возникает неприятие электронной торговли из-за компьютерной неграмотности либо в силу привычек. Люди старшего поколения боятся покупать кота в мешке.

Еще одна причина неготовности покупать онлайн – это риски, связанные с дистанционной системой расчетов. Все маркетплейсы работают через систему электронных платежей, что всегда настораживает пожилого клиента, считает эксперт.

«Не каждый пожилой покупатель имеет возможность расплачиваться электронными картами. Большинство представителей старшего поколения до сих пор предпочитают иметь дело с живыми деньгами и не пользуются виртуальными переводами. Кроме того, когда со всех сторон пытаются донести информацию об интернет-мошенниках, то сто раз подумаешь перед совершением онлайн-покупки», – рассуждает Храмова.

По мнению эксперта, для того чтобы люди старшего возраста поверили в электронную коммерцию, необходимо время. Кроме этого, при офлайн-покупках, особенно на городских рынках, есть возможность торга и обсуждения товара. В онлайне с этим сложнее.

Фото: Султан Исхаков

«Человек приходит на рынок и договаривается с фермером о приемлемой для него цене, – поясняет Храмова. – Срабатывает человеческий фактор. Пожилым людям очень часто делают скидки. Видит продавец, что пожилой человек перед ним, оценивает внешние данные покупателя и, соответственно, может предложить большую скидку или просто отдать товар даром».

Приучать людей старшего возраста к цифровым сервисам, по мнению Храмовой, можно и нужно. Но для начала необходимо рассказать им, как оплачивать коммунальные услуги через интернет. Это будет первый шаг к покорению онлайн-пространства.

«Что касается работы с маркетплейсами, добиться результата здесь будет сложнее, – считает ученый. – В интернете есть много торговых площадок, в том числе тех, что обманывают покупателей. Пожилому человеку будет сложно определить, какой из магазинов надежный, а на какой не стоит тратить свое время».

По словам Храмовой, чтобы люди в возрасте быстрее осваивали онлайн-пространство, нужно развивать систему университетов третьего возраста, курсов по обучению навыкам работы с компьютером и интернетом. Еще один путь обучения – когда старшее поколение коммуницирует с младшим.

«Самый оптимальный вариант, когда внуки обучают бабушек и дедушек. Но это не всегда возможно. Необходимо создавать специальные площадки, на которых будут проходить образовательные встречи. К работе можно привлечь волонтеров или работников социально ориентированных НКО. Сотрудничество двух поколений станет в конечном счете взаимовыгодным. Младшее поколение проведет для старшего уроки цифровой грамотности, а бабушки и дедушки вложат в юные головы жизненные премудрости», – пояснила Храмова.

Источник: архив ИА «Татар-информ»

Эксперт также обратила внимание, что большая часть маркетплейсов имеет зарубежные платформы, к которым у россиян меньше доверия. По словам ученой, нужно развивать отечественные торговые площадки, поскольку это положительно скажется на ценах и на безопасности сделок. Российские интернет-площадки проще контролировать, и мошенники будут отсеиваться путем верификации продавцов.

Ученые сходятся во мнении, что людей в возрасте необходимо приучать к покупкам в интернете, поскольку это дает ряд серьезных преимуществ. Во-первых, товары в интернете всегда дешевле, поскольку торговцам не нужно нанимать персонал и арендовать магазины. Во-вторых, покупки в интернете избавляют людей в возрасте от посещения многолюдных помещений, где очень высок риск заразиться вирусными инфекциями, особенно такими опасными, как Covid-19.