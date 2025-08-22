Люди с тяжелыми болезнями сердца могут лишиться водительских прав

С 1 марта 2027 года в России начнет действовать система досрочного отзыва водительских удостоверений. О том, кто именно может остаться без прав по медицинским показаниям, рассказал адвокат Сергей Жорин, сообщает издание «Инфо24».

Дело в том, что Госавтоинспекция получит доступ к электронному реестру медсправок. Соответственно, если у водителя выявят заболевание, несовместимое с вождением, ему придется в течение двух-трех месяцев пройти внеочередное медосвидетельствование. Возвратить права «можно будет после лечения и повторной комиссии».

В первую очередь лишиться возможности управлять машиной могут люди с психиатрическими диагнозами, такими как шизофрения, эпилепсия, тяжелые расстройства поведения, а также страдающие алкоголизмом и наркоманией, пояснил юрист.

Кроме того, по словам Жорина, под ударом те, «у кого серьезные проблемы со зрением, тяжелые болезни сердца, рассеянный склероз, серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата».

Специалист уточнил, что если раньше риск лишиться прав из-за болезни возникал раз в десять лет при прохождении водительской медкомиссии, то теперь триггером может стать обычный визит к врачу, терапевту или неврологу, и даже прохождение диспансеризации.

«<…> с 2027 года любая серьёзная запись в медкарте может обернуться лишением прав», – подытожил собеседник издания.