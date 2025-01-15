Люди с ОВЗ на 59% чаще стали пользоваться метро в Казани

В течение 2024 года в Казани услугами метрополитена воспользовались 172 803 пассажира с ограниченными возможностями здоровья. Это на 59% больше, чем годом ранее, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Так, по итогам 2023 года в казанском метро было перевезено 108 860 таких пассажиров.

В пресс-службе предприятия напомнили, что метрополитен оснащен лифтами, пандусами, подъемниками, навигацией, предупредительными линиями на краевых ступенях, полозьями, тактильными рельефными напольными плитами, громкоговорящими устройствами, кнопками вызова персонала и другим оборудованием, которое необходимо для помощи маломобильным группам населения.

«Для того чтобы вам помогли, нужно обратиться к любому работнику метро или нажать на кнопку вызова персонала. На каждой станции имеются обученные сотрудники, которые помогут в сопровождении и оказании помощи в передвижении», — отмечается в сообщении.