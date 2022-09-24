Люди с нарушениями слуха из Казани и Саранска сразятся в КВН «Глухарики»

Сегодня, 24 сентября, в казанском культурном центре «Сайдаш» состоится праздничное мероприятие, посвященное Международному дню глухих, которое традиционно отмечается в последнее воскресенье сентября. Ключевым моментом станет участие «особенных» людей в КВН «Глухарики».

Международный день глухих начнется в 10 часов и продлится до 18. Сначала организаторы проведут мастер-классы для детей и уроки русского жестового языка для гостей праздника. Также любой желающий сможет посетить выставку прикладного искусства.

В полдень начнется праздничный концерт. На сцену выйдут дети и взрослые, инвалиды с нарушениями слуха. Они продемонстрируют свои таланты.

На 15 часов запланирован КВН «Глухарики», участниками которого станут люди с нарушением слуха из Саранска и Казани. Мордовское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского общества глухих» приступило к реализации межрегионального грантового проекта «Молодые глухарики объединяются», который воплощается в жизнь на средства Фонда президентских грантов.

Идея проекта — проведение молодежного КВН между регионами-соседями: Саранск встретится с Казанью, Рязанью, Нижним Новгородом и Пензой. Команда из Саранска в составе восьми человек раз в месяц будет ездить на КВН-встречи в эти города. А на зимних каникулах состоится финал КВН с участием всех пяти городов.