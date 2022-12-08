«Люди с карликовой болезнью долго не живут»: в Казани простились с «Феей Региной»

Фото: © «Татар-информ»

Руководитель благотворительного направления мечети «Иман Нуры» Регина Иванова, страдавшая карликовой болезнью, умерла вчера на 33-м году жизни. Сегодня днем с ней простились возле здания мечети в казанском поселке Нагорный.

«Она ничем не болела, просто пришло ее время. Мы понимаем, что девочка была особенной, Всевышний дал ей душу в таком теле. Люди с карликовой болезнью долго не живут, максимум 35 лет. Она сама так говорила: „Я долго не проживу, скоро уйду, но мне нужно сделать в этом мире больше благих дел“», — рассказал «Татар-информу» заместитель имама мечети «Иман Нуры» Ибрагим хазрат.

Фото: © «Татар-информ»

Регину Иванову многие в Татарстане знали как «Фею Регину». Рост молодой женщины составлял всего 1 метр 16 сантиметров. Несмотря на трудности, она активно занималась волонтерской деятельностью и очень любила детей. К ребятам из малообеспеченных семей Регина всегда приезжала с подарками, за доброту и небольшой рост малыши и называли ее «феей».

Многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более детей, а также ребят-инвалидов жительница Казани навещала каждую неделю, даже в период действия режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. «Фея Регина» привозила подопечным продукты, необходимые вещи, средства гигиены, купленные на деньги благотворителей.

Фото: © «Татар-информ»

«Каждый квартал мы с ее участием обеспечивали продуктами по 200 семей, где есть инвалиды, люди с ДЦП. Она работала у нас и еще занималась волонтерской деятельностью. Одним словом, Регина была настоящей феей», — подчеркнул Ибрагим хазрат.

Регина была очень активной и жизнерадостной. В 2018 году она победила на конкурсе «Жемчужина Татарстана». После победы на конкурсе прыгала с парашютом и, надев главную корону конкурса, красила лавки в Горкинско-Ометьевском парке, выходила на всероссийский субботник, была назначена общественной помощницей министра труда Татарстана Эльмиры Зариповой. Молодая женщина вела активную общественную работу. Она решила объединить всех людей с ахондроплазией из республики и провела несколько таких встреч. Ее смерть была неожиданной.

Фото: © «Татар-информ»

«Мы сами все в шоке, не можем понять — как так произошло? Регина позавчера не вышла на связь. Мы понимали, что у человека есть личная жизнь. На следующий день после обеда поехали к ней домой, но дверь нам не открыли. Потом приехал отец Регины», — объяснил Ибрагим хазрат.

Регина Иванова проживала в квартире в Советском районе Казани одна. С жильем ей помогла мечеть «Иман Нуры». Прощание с «Феей Региной» состоялось сегодня, 8 декабря, в полдень. Возле мечети собралось около сотни человек.

Фото: © «Татар-информ»

«Говорят, что Всевышний забирает хороших людей сразу. Мы пока не можем осознать, какая это большая потеря для нашей мечети», — подытожил собеседник «Татар-информа».

Регину Иванову похоронят сегодня в селе Шемордан Сабинского района Татарстана.