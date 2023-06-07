Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Люди с инвалидностью в Казани бесплатно могут арендовать коляски и ходунки
Люди с инвалидностью бесплатно могут взять в аренду технические средства реабилитации – в Казани работает пункт их проката. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Пока человек не получил инвалидность, у него нет возможности пользоваться техническими средствами реабилитации, потому что процесс последовательный. Человек получает инвалидность, затем ему прописывают, что положено — коляску, ходунки», — сказала спикер.
Зарипова уточнила, что от оформления инвалидности до выдачи средств реабилитации может пройти два – три месяца.
«До момента, пока человеку не назначат технические средства реабилитации, мы даем возможность арендовать ходунки, коляски различной модификации. Понятно, что это не коляска с электроприводом, это элементарная коляска, но она в быту поможет облегчить уход», – подчеркнула министр.
В Татарстане реализуется программа комплексной реабилитации, которая позволяет ежегодно 19 тыс. инвалидам, включая детей, получать услуги в учреждениях социального обслуживания. В прошлом году 9 тыс. человек улучшили или восстановили двигательные функции, 11,6 тыс. человек улучшили когнитивные функции и 12 тыс. – закрепили социально-бытовые навыки.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»