«Люди проверяют систему»: россияне пытаются взять кредиты после самозапрета

Фото: © «Татар-информ»

Инициатор законопроекта о самозапретах на кредиты, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Татар-информу», зачем россияне сначала берут самозапрет, а потом пытаются взять кредиты.

«Приходят мысли, что люди проверяют, насколько работает система самозапрета. Допускаю, что недобросовестные лица, которые промышляют воровством денег у населения, также испытывают новую систему. Думаю, что она еще покажет свою эффективность», – сказал Аксаков.

Депутат Госдумы пока не видит причин для внесения правок в закон о самозапрете на кредиты, который начал действовать 1 марта. Но, по его словам, если поступят предложения от банков, то будут приниматься совместные с ними решения.

Россияне пытаются взять кредит после того, как самостоятельно оформили самозапрет на «Госуслугах», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей банков и микрофинансовых организаций.

По стране 1 марта, в первый день работы сервиса, на портале госуслуг оформили 1 млн самозапретов, во второй – 700 тыс., в третий – еще 1 млн.