«Люди остались без жилья»: риэлтор из РТ обжалует приговор за мошенничество

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В Верховном суде Татарстана сегодня продолжили рассматривать апелляционную жалобу на приговор Албины Гладковой. По версии следствия, она, будучи риэлтором, вводила клиентов в заблуждение и продавала им квартиры у застройщика ООО «Профит». В конечном итоге застройщик свои обязательства не выполнил, жильцы не увидели квартир, а на Гладкову возбудили уголовное дело по факту мошенничества, поскольку она могла изначально знать о том, что квартир не будет.

Изначально дело рассматривалось в городском суде Челнов. Оно стартовало в 2022 году, а завершилось только в 2025-м. Албину Гладкову признали виновной и приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После этого она подала жалобу на приговор. Всего в деле Гладковой было 170 эпизодов и только по четырем эпизодам ее оправдали.

Также челнинский суд удовлетворил все гражданские иски в деле. Ущерб по этому делу составлял около 360 млн рублей.

В суде сегодня прошли прения. В них выступила сама Гладкова, ее защитник, а также прокурор. В своей речи Гладкова обратилась к суду и попросила объединить все 164 эпизода в один, а также выразила готовность возмещать ущерб частями.

«Я убеждена, что текущая квалификация моих действий – ошибочна. Все вменяемые деяния должны быть объединены в один состав продолжаемого преступления», – рассказала Албина Гладкова.

В своей просьбе Гладкова ссылалась на то, что во всех случаях она действовала по одной бизнес модели. Свою вину Гладкова признает частично: только сам факт работы с дольщиками. Однако она отрицает наличие изначального умысла на обман клиентов.

«Я глубоко сожалею, что люди остались без жилья. Все деньги я относила застройщику, присвоить я их просто не могла», – сказала сегодня суду Албина Гладкова.

Прокурор выступила против и назвала приговор вынесенный Гладковой законным. В свою очередь, адвокат Гладковой в суде поддержала подзащитную, а также попросила суд удовлетворить ходатайства, в которых сторона защиты просила прекратить уголовное преследование Гладковой по эпизодам, по которым вышел срок давности.