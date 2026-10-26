«Люди новой формации»: в КФУ проходит молодежная конференция «Сохраняя наследие»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казанском федеральном университете с 26 по 27 октября проходит Всероссийская молодежная конференция «Сохраняя наследие: язык, история, культура».

«Наследие – это не то, что мы храним, а то, что мы уважаем», – заявил на открытии конференции проректор КФУ Ильнур Хайруллин.

В деле сохранения и развития наследия в стремительно меняющемся мире не в теории, а именно на практике роль молодежи особенно значима. Но эта работа имеет смысл только тогда, когда за каждым проектом стоит живой интерес конкретного человека. А университет – это среда, которая может превратить интерес в дело жизни, выразил уверенность Хайруллин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пусть эта конференция станет не просто страницей в вашей истории, а точкой, в которой начнется что-то важное. Задавайте неудобные вопросы, спорьте, ищите неожиданные связи – именно так наследие останется живым», – пожелал участникам конференции проректор Казанского университета.

«Тема конференции созвучна с нашим основным академическим и образовательным треком», – добавил и. о. директора Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Айрат Каюмов.

Инициатором и основным организатором конференции выступает региональное отделение Российского военно-исторического общества совместно с Казанским федеральным университетом. Как отметил исполнительный директор реготделения РВИО РТ Тимур Камалетдинов, отвечая на вопросы «Татар-информа», любая деятельность организации направлена на сохранение истории России, в том числе военной, а в случае данной конференции – и на популяризацию истории среди молодежи.

«Участники конференции – все желающие, но в основном молодые ученые. Выступления будут посвящены сохранению истории через язык, историю и культуру», – акцентировал Камалетдинов.

Цели конференции, по словам директора Института истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ Радика Салихова, вписываются в концепцию Года единства народов России и Года воинской и трудовой доблести.

«Понятие единства народов вмещает историю, наследие, но в первую очередь многовековые традиции дружбы и взаимодействия как в нашем Волго-Уральском регионе, так и по всей России. Эти традиции и комплекс культурных и исторических проблем необходимо не только изучать, но и дискутировать и размышлять о них», – сказал корреспонденту «Татар-информа» Салихов.

В качестве слушателей в конференции принимают участие студенты и молодые ученые Казанского федерального университета. Директор Института Марджани обратил внимание на важность их участия в научном форуме. Молодые люди во все времена стремились «объять весь мир», и именно их взгляд на многочисленные темы, заявленные в программе мероприятия, особенно ценен.

Радик Салихов, по его словам, наблюдает большой интерес среди молодого поколения к истории, может быть, не как к большой академической науке, но как к способу понять свое Отечество и его место мире.

«Молодая кровь, которая приходит в систему, не только обогащает эту систему своими знаниями, но и позволяет развивать ее по новым векторам развития. Они приходят как люди новой формации: они по-другому воспитаны, по-другому образованы и имеют другие компетенции – в отличие от уже устоявшихся ученых и специалистов», – заметил начальник отдела научно-технической политики Министерства образования и науки РТ Джалиль Мотыгуллин.

Соорганизаторами мероприятия выступают Институт археологии РАН, Институт языкознания РАН и Институт этнологии и антропологии РАН. Здесь, по словам старшего научного сотрудника Института археологии РАН Татьяны Шведчиковой, молодые специалисты смогут увидеть все возможности современной науки, ее самые острые и актуальные направления, которые могут послужить трамплином для успешной научной карьеры.

«С нашей стороны это приглашение в науку, чтобы молодые специалисты могли заинтересоваться, увидеть свои перспективы и работать на благо нашей страны», – пояснила Шведчикова.

На конференции с докладами выступят около 60 исследователей из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Чебоксар, Томска, Сыктывкара и Саранска.