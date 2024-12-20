«Люди непубличные»: Песошин поздравил работников органов безопасности России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На плечах работников органов безопасности лежит огромная ответственность за обеспечение национальных интересов, незыблемость основ конституционного строя и целостности России. Об этом, поздравляя их с профессиональным праздником, заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Органы безопасности всегда были надежной опорой государства. Представители этой профессии — люди непубличные, однако их служба крайне важна для порядка в нашем государстве», — отметил он.

Также Песошин выразил признательность ветеранам службы, поблагодарил их за честность и отвагу, преданность своему делу и беззаветное служение Родине, которые послужили примером для молодого поколения.

«От всей души желаю личному составу и ветеранам органов безопасности Российской Федерации крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — заключил Премьер-министр республики.