Рустем Ибрагимов: «К сентябрю 68% клиентов РФП вернут свои деньги, это 4 тыс. человек»

Вкладчики не приходят за своими выплатами

– В августе 2020 года Президент РТ Рустам Минниханов объявил о новых этапах поддержки пострадавши вкладчиков. Сколько людей уже получили выплаты в рамках этих этапов?

– Всего у нас 6,5 тыс. обратившихся, которые подходят под требования фонда. Новый этап «Всем по 300 тыс. рублей» охватывает около 3 тыс. человек, потому что остальные 3,5 тыс. вкладчиков уже вернули свои средства, их эпопея с банком наконец-то закончена.

Правда, есть несколько юридических и пара физических лиц, которые к нам не приходят заключать соглашение. Люди представили необходимый пакет документов, мы сделали запрос выписки в АСВ. Вот подошла их очередь, мы зовем заключать соглашение, а они не идут. Люди просто не приходят получать свои деньги.

Автор фото: Рамиль Гали

– Много сейчас таких, кто отказывается забирать деньги?

– На данный момент их 58, большая часть клиентов – юрлица. Почему они не приходят, мы не знаем. Но пока фонд работает и пока не принято другое решение, они могут прийти. В любом случае пока они могут получить деньги. Единственное, придется заново запросить выписку из АСВ, но в любом случае они могут забрать деньги.



– Все ли клиенты инвестиционной компании «ТФБ Финанс» получили выплаты и в каком размере?

– Мы говорим только о тех, кто обратился к нам. К нам обратились 200 человек, из них 182 удовлетворяют всем требованиям, принятым советом фонда. Из них 25 получат деньги в ближайшее время уже по новому этапу «до 300 тыс. рублей».

Остальных клиентов можно разделить на несколько групп. Те, кто остался в реестре требований кредиторов, получат повторную выплату в ближайшее время после решения Арбитражного суда, когда пройдет переуступка прав требования. Остальные клиенты получили по 500 тыс. рублей, и сейчас сотрудниками юротдела фонда идет активная проработка механизма оказания поддержки остальным клиентам. Мы считаем, что все 182 клиента инвестиционной компании должны получить поддержку до 300 тыс. рублей, так же как и остальные клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка», которые к нам обратились.

Автор фото: Егор Никитин



Почти полтысячи человек останутся без выплат: продлят ли прием обращений

– Республиканский фонд поддержки закрыл реестр обращений. Как было воспринято это решение вашими клиентами?

– Реакция была диаметрально противоположной. Среди тех, кто обратился, она была положительной. Реестр был открыт почти два года, это уникальный срок. Если взять закон о банкротстве, то реестр банков открыт всего два месяца. Но решение о закрытии было негативно воспринято теми, кто не успел подать документы. Что мешало им прийти раньше? Чтобы подать заявление, не надо было приходить лично, можно это сделать со смартфона. Достаточно завести личный кабинет, загрузить туда личные данные, и это считалось подачей заявления.

– Сколько человек не успело обратиться в фонд?

– По нашим данным, сейчас 436 таких вкладчиков. На данный момент выплат они не получат. Но если совет фонда примет решение об открытии реестра, то этот вопрос будет пересмотрен.

– Не было мыслей пересмотреть решение и продлить прием документов?

– Совет фонда решил пока не рассматривать этот вопрос. Потому что закрытие реестра сыграло положительную роль. Сейчас мы понимаем, сколько у нас вкладчиков, какая у них сумма требований и сколько надо денег, чтобы оказать поддержку. Решение о выплатах до 300 тыс. рублей было принято исходя из того, что мы знали, сколько у нас денег. Если бы реестр был открыт, то трудно было бы определить размер поддержки.

Автор фото: Рамиль Гали

– В этом году фонду исполняется четыре года. Как изменились настроения прогоревших вкладчиков за это время?

– На настроения погоревших вкладчиков повлияло много факторов, в том числе нерадостные события последнего года, связанные с локдауном и экономикой в стране. Сейчас мы не видим митингов, которые проходили в первые годы после закрытия банков. Во-первых, прошло достаточно времени, во-вторых, люди, которые ходили на митинги, – это наши клиенты, среди них 60% полностью вернули деньги. Это достаточно большой процент, а по завершении этапа «до 300 тыс. рублей» в сентябре этого года эта цифра достигнет 68%. Полностью вернут свои деньги 4 тыс. человек. Что касается выплат АСВ, то но на сегодняшний день по «Татфондбанку» выплаты достигли 48%.

Жилой комплекс среди леса: что построят в экорайоне Казани

– В открытом международном конкурсе на разработку концепции и мастер-плана вашего экорайона в Казани победил российско-французско-британский консорциум под лидерством Knight Frank. Почему был выбран именно их проект?

– Выбор победителя конкурса проходил в формате голосования. Жюри конкурса, под председательством Президента РТ Р.Н.Минниханова было сформировано таким образом, что в его составе были как представители Республики, так и архитектурного сообщества, в том числе и представитель Китайского архитектурного бюро Turenscape Стэнли Ланг Вай Чам, который был одним из авторов победившего проекта реконструкции набережной озера Кабан. Главными преимуществами именно этого проекта, по моему мнению, являются заложенные проектом принципы максимальной интеграции застройки в существующих пустотах, т.е. местах, свободных от растительности, использование исторически сложившейся дорожной сети, дискретная организация планировочной структуры и глубокий анализ существующего природного ландшафта. В целом проект транслирует новый внегородской образ жизни в черте города, при котором жильцы будут получать все преимущества загородной жизни в 10-минутной транспортной доступности от центра.

Автор фото: Рамиль Гали

– Какие договоренности достигнуты с инвесторами на данном этапе?

– Интерес к территории со стороны инвесторов, в том числе федеральных, безусловно есть, какие-то моменты мы обсуждаем уже сейчас, но основные переговоры будут вестись после утверждения проекта планировки территории. Как только будет достроена дорога, утверждены новые правила землепользования и застройки города и Проект планировки территории, капитализация и интерес к участку сильно вырастут.

– Известны сроки, когда будет утвержден документ?

– От фонда это никак не зависит, но мы надеемся, что новые правила землепользования и застройки будут утверждены этим летом, сразу после этого будет возможно и утверждение проекта планировки территории.

– В целом работы на участке уже начались?

– Непосредственно на территории мы снесли здания бывших складов, для предотвращения обвалов и чп, поставили военнизированную охрану, без которой после ухода военных песок добывали по всей территории в промышленных масштабах. К концу года должна быть завершена первая очередь дороги дублёра Горьковского Шоссе от ул.Несмелова до ж/д переезда около Храма всех религий.

Остальные работы планируется начать уже после утверждения Проекта планировки территории, работы по которому завершены, в настоящее время документация на рассмотрении в Управлении архитектуры и градостроительства.

– За чей счет были проведены все эти работы?

– Дорога будет построена на деньги республики. Охрана и содержание территории осуществляется за счет фонда.

– Сколько на это уходит денег?

– Военизированная охрана стоит недешево. Но если взять эту сумму в процентном соотношении, то охрана и содержание территории составляет менее 1/100 от всех наших расходов.

– Как будет финансироваться строительство коммуникаций и инфрастурктуры в экорайоне? Это будет реализовано на средства инвесторов?

– Эти варианты сотрудничества будут предметно обсуждаться с каждым инвестором индивидуально, так как и тип застройки и технико-экономические показатели у разных кварталов отличаются, но безусловно Республика будет принимать активное участие в освоении столь масштабной территории.

Десять тысяч рублей для большинства не деньги: почему так мало вкладчиков обращается в РФП

– За четыре года сколько всего пострадавших вкладчиков к вам обратилось?

– Общее число погоревших вкладчиков порядка 18 тыс. К нам обратилось 7,5 тыс, из них только 6,5 тыс. человек удовлетворяют требованиям.

– Почему так мало обращений?

– В «Татфондбанке» вкладчики в основном держали 1,4 млн рублей, то есть страховую сумму. То, что было больше этого, – видимо, набежавшие проценты. Для многих сумма в 10 тыс. рублей не является сильной потерей. К нам обычно обращаются с более крупными суммами.

Автор фото: Салават Камалетдинов

– За какими суммами обычно приходят?

– Есть около 2 тыс. вкладчиков, у которых с учетом выплат АСВ остаток вклада превышает 800 тыс. рублей. Мы им заплатили по 500 тыс. рублей, сейчас заплатим еще 300 тыс. рублей, и они все равно остаются в реестре банка.

– Сколько ветеранов ВОВ и тружеников тыла получили поддержку фонда и на какую сумму?

– Поддержку получили 12 ветеранов и приравненных к ним лиц, все они попали в льготную категорию. Было всего четыре человека, у кого сумма превышала 1 миллион рублей. Было принято решение полностью закрыть требования ветеранов войны, а труженикам тыла выплатить дополнительно по 500 тыс. рублей. К кому-то мы ездили сами, а один ветеран отказался нас принимать дома. Сказал, что придет сам. Ему 93 года, очень приятно было с ним общаться. Это положительный во всех смыслах человек. Обычно люди высказывают нам свою боль, свои претензии, а он ничего плохого не сказал. Пришел, пообщался. Мы с ним очень хорошо поговорили.

– Можете подвести промежуточные итоги работы фонда? Сколько людей уже получили помощь? Сколько средств было выплачено?

– За четыре года произведены выплаты на 2,1 млрд рублей. Эти деньги были выплачены физическим и юридическим лицам. Более 6,5 тыс. вкладчиков получили деньги. Нам удалось охватить 100% наших заявителей в количественном значении, и 70% тех, кто поверил в нас и подал заявление, полностью вернут свои средства.