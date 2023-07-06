«Люди нас ждут»: «серебряные волонтеры» Татарстана отметили 10-летний юбилей

Сегодня на площадке гостиничного комплекса «Регата» состоялось торжественное мероприятие, посвященное десятилетию серебряного волонтерства в Татарстане. Событие объединило около 60 добровольцев старшего поколения из 25 муниципалитетов республики.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

История нынешнего волонтёрского движения Татарстана началась в 2012 году. Желающие от 18 до 80 лет были приглашены в качестве волонтеров для участия в подготовке и проведении ХXVII Всемирной летней Универсиады в Казани с 6 по 17 июля 2013 года.

«Зародившись, волонтерство в Татарстане стало содержательно наполняться, играя многогранными красками помощи людям. Социальные, спортивные, культурные волонтеры, волонтеры-экологи, „Волонтеры Победы“. И вот эта вся работа стала наполняться смыслами помощи людям. В движении волонтерства особую роль играют „серебряные волонтеры“, которые идут рядом с молодежью, и получается такое межпоколенческое взаимодействие», — заметила координатор Доброцентра «Молоды душой» РТ Зульфия Сафина.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

По ее словам, сегодня в Татарстане насчитывается более 1,2 тыс. серебряных добровольцев. «Это те, кто наиболее активно задействован в деятельности движения, — люди, для которых волонтерство стало образом жизни, но если говорить в целом, то цифры гораздо больше», — отметила Сафина.

Мероприятие по случаю юбилея проекта открылось на летней площадке гостиницы «Регата» дефиле «серебряных волонтёров». В рамках показа зрителям были представлены различные формы движения, которые были задействованы на мероприятиях с 2013 года до сегодняшних дней.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Я занимаюсь добровольческой деятельностью в Высокогорском районе. В волонтерство я пришла только в этом году. Но, несмотря на небольшой период, уже успела сделать много добрых дел — мы были в пансионате для престарелых, подписывали открытки, выходили на акции, посвящённые 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Занимаясь волонтерством, ты отдыхаешь душой, отдавая тепло людям, которое в будущем тебе обязательно возвращается. Нужно делать добро людям», — сказала волонтёр Рамзия Камалова.

На протяжении десяти лет «серебряные волонтеры» Татарстана являются активными участниками многих республиканских, федеральных, международных мероприятий. Добровольцы старшего поколения принимают активное участие в организации таких мероприятий, как «День России», «День государственного флага РФ», «Лыжня России», «Кросс нации», оказывают помощь в проведении Дня Победы и акции «Бессмертный полк». «Серебряные волонтеры» также обеспечивают содействие в организации гонки «Формулы-1», которая проходит в Сочи.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«В наш район волонтерство пришло совсем недавно. Мы решили быть в первых рядах. Сегодня мы помогаем престарелым людям, выступаем с концертами, участвовали в акции „Красная гвоздика“. Также мы вовлекаем пенсионеров нашего муниципалитета в спортивные игры, интеллектуальные состязания, в велосипедные и пешие прогулки. Нас, волонтеров, везде встречают и везде ждут», — поделилась волонтер из Спасского района РТ Александра Ахматышева.

В продолжение программы в отеле «Регата» также прошла конференция для серебряных волонтеров районов и городов Татарстана. В ходе встречи ее участникам рассказали о деятельности регионального центра «Молоды душой», а также наградили добровольцев старшего поколения республики благодарственными письмами и памятными подарками.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Отметим, что целью движения является объединение активных, неравнодушных, общительных людей в возрасте 50 лет для решения социальных проблем и реализации себя в добровольной общественной деятельности.