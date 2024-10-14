«Люди нам очень благодарны»: как рабочие из Татарстана развозят лисичанам чистую воду

На днях в Казань вернется бригада казанских специалистов, которые снабжали жителей Лисичанска водой. Они проработали в подшефном Татарстану городе месяц, и теперь им на смену приедет другая бригада.

Водитель экипажа водовоза Сергей Конышев рассказал «Татар-информу», как приехал в подшефный регион и как адаптировался к работе на новом месте. В распоряжении татарстанских рабочих были баня и помещение, где можно принять душ с теплой водой.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«На бытовые условия не жалуемся. Утром у нас завтрак, вечером кормят в столовой. А так мы целый день находимся в разъездах. Изначально, когда приехали, было непривычно из-за звуков обстрелов. А сейчас – ну постреливают недалеко, уже привыкли», – поделился Сергей.

Сергей признается, когда приехал в подшефный регион, было ощущение, что на машине времени перенесся на несколько десятков лет назад.

«Казалось, что мы попали в СССР. Кто в нем жил, знают, что это такое. Сначала было тяжеловато без связи, но потом привыкли. Бывает, когда не работает насосная станция, приходится самотеком набирать воду. Это долго и тяжело», – делится Сергей.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Сергей и другие татарстанские специалисты напрямую взаимодействуют с местным водоканалом. Работают с раннего утра до того момента, пока не закончится вода в емкостях. Стоит отметить, что благодаря Раису Татарстана в Лисичанск были доставлены пять «КамАЗов», еще пять – благодаря исполкому Казани.

«Стараемся до комендантского часа быть на базе», – рассказывает Сергей.

Каждое утро татарстанские специалисты приезжают в диспетчерскую местного водоканала, где получают путевые листы. После этого они вместе с сотрудниками водоканала, которые выстраивают маршрут, приезжают к водозабору. Набрав воду, отправляются к лисичанам.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

К сожалению, не все оборудование было пригодно для доставки воды. Благодаря местному водоканалу удалось быстро переоборудовать «КамАЗы», на которых приехала бригада из Татарстана. По словам Сергея, основная проблема заключалась в слабом давлении. Воду приходилось набирать самотеком, что увеличивало время ее доставки людям.

Каждую неделю специалисты проводят химобработку емкости. В среднем водовозы совершают от двух до четырех поездок по маршруту в день – все зависит от местности, куда необходимо доставить воду. Одна машина перевозит по 20-30 кубов воды в день. За месяц специалисты водоканала доставляют населению более трех тысяч кубов воды.

«Помогаем людям: кому налить воды, кому подвезти ко двору. Доставляем и в частный сектор, и в жилые высотные дома. Люди нам очень благодарны. Воды у них здесь уже давно нет. Обещают сделать, но, когда – пока неизвестно», – рассказал Сергей.

Татарстанские рабочие частенько помогают пожилым жителям ЛНР донести канистры с водой до дома или поднять емкости с водой на нужный этаж.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Лисичане с нетерпением ждут водовозов и ценят их. Они понимают, что трудности когда-нибудь закончатся, а пока на помощь приходит Татарстан.