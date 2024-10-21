«Люди на Донбассе уже не живут в страхе, как раньше»: жена офицера о его участии в СВО

«Вместе мы часто переезжали, сменили много городов»

41-летний подполковник Дмитрий родом из Омска, но служит в Казани. С первых дней СВО он находится на передовой, периодически возвращаясь домой. Сейчас он дома с семьей. Его позывной – Сибиряк, а должность – заместитель командира по технической части. Он отвечает за всю технику, которая есть в его части: танки, БТРы и так далее.

Как рассказала супруга Наталья, вместе они уже 18 лет, а службе он отдал 23 года. Наталья родилась в Башкирии, еще в детстве переехала в Омск, где рос и учился ее будущий муж, там и познакомились. Сейчас у них подрастают дочь-старшеклассница Ульяна, которая учится в кадетском классе, и девятилетний сын Артем.

«Он окончил Омский танковый институт в 2005 году. Четыре года назад отучился в военной академии Санкт-Петербурга. Вместе мы часто переезжали, сменили много городов. Муж служил в Чечне семь лет – мы жили в Грозном, потом четыре года в Гудермесе. После этого его перевели в Ростовскую область в Казачьи Лагери, там он служил два года, потом снова Чечня, затем Армавир, Санкт-Петербург и Москва. И вот уже третий год, как живем в Казани», – поделилась Наталья.

«Когда муж позвонил, я заплакала, но услышала родной голос, и на душе стало легче»

Жена офицера вспоминает: когда муж служил в Ростовской области, войсковая часть находилась вблизи границы с Украиной. Это был 2014 год, когда на Донбассе начался вооруженный конфликт.

«Чувствовалось все это напряжение. В Сети я видела страшные видео, на которых были засняты все ужасы войны. Очень многие знакомые уезжали туда помогать мирному населению, встречались мне и беженцы», – вспоминает Наталья.

Тогда Дмитрий и Наталья не догадывались, что эти события вплотную коснутся их семьи. В начале 2022 года Дмитрия отправили на учения, а через месяц Президент России объявил о начале спецоперации.

«Его не было дома полгода. Первые четыре дня после начала спецоперации я сидела на кухне и ждала от него звонка. Связи никакой не было. Это было очень тяжелое для меня время. Через четыре дня он вышел на связь через свою часть. Я сразу заплакала. Но когда услышала родной голос, мне стало легко на душе», – вспоминает Наталья.

Дмитрий старался звонить настолько часто, насколько это было возможно. Тем не менее это все равно были редкие разговоры.

«Я постоянно держала телефон при себе, чтобы, не дай Бог, не пропустить его звонок. Иногда до меня доходили какие-то слухи, какие-то новости от жен его сослуживцев. Я старалась ничего не упустить», – рассказывает Наталья.

«О том, что происходит на передовой, он мне не рассказывает»

Семья тогда только приехала в Казань, поэтому было непросто, ведь здесь не было никаких родственников и знакомых.

«Нас поселили в общежитии при войсковой части. Там жили семьи других военных. Постепенно я познакомилась с женщинами, чьи мужья тоже были на СВО. Тогда мне стало легче гораздо, я уже не была один на один со своей бедой», – рассказывает она.

Через полгода Дмитрий наконец-то вернулся домой. Это был настоящий праздник: встретили их в войсковой части с оркестром, флагами и шарами.

«Он был дома полгода и снова уехал в зону СВО, потом вернулся и снова уехал на семь месяцев. Сейчас он по три месяца там, три месяца дома. О том, что происходит на передовой, он мне особо не рассказывает, только поверхностно. Знаю, что он участвовал во взятии Изюма и других городов», – говорит Наталья.

«Жизнь у людей Донбасса стала налаживаться, им стало проще жить»

Дмитрий рассказывал жене, как ему с отрядом приходилось окольными путями, по лесным полосам пробираться к цели, чтобы остаться незамеченными для врага. Как они помогали местным жителям, как жили в школах, где уже давно не звучал детский смех и не проводили уроки. В заброшенных зданиях они находили для себя укрытие и ночлег.

«Поначалу мирное население было насторожено, особенно не доверяли нашим военным. Это сейчас уже они встречают их радостно, а тогда люди были напуганы. Жизнь у людей Донбасса стала налаживаться, им стало проще жить, обстрелы стали реже. Они уже не живут в страхе, как раньше», – рассказывает жена офицера.

Наталья говорит, что, заходя в города, военные часто встречали флаги ЛГБТ*.

«Все эти флаги они уничтожали. Видели и надписи всякие развращенные. Хорошо, что до нас все это с Запада не дошло», – считает Наталья.

Жена офицера рассказала, что он получил травму на передовой, но в госпиталь обращаться не стал.

«У него был сильный ушиб обеих рук, приходилось колоть обезболивающие целый месяц. Об этом он ничего не говорил, только спустя время я случайно узнала. Мне потом наши знакомые рассказали, что он даже здороваться за руку не мог, но даже за медпомощью обращаться не стал. Когда я его расспрашивала об этом, он ответил: “Если бы я ушел в госпиталь, кто бы остался тогда вместо меня?”, – вспоминает Наталья.

Сейчас Дмитрий находится в Казани, служит в своей части, но в скором времени ему снова предстоит командировка в зону СВО, а его жене снова предстоит набраться сил и терпения.

Фотографии из личного архива бойца

* Запрещенная в России экстремистская организация