«Люди могут больше не проснуться»: как уберечься от отравления угарным газом

Количество отравлений угарным газом обычно увеличивается в новогодние праздники, когда люди много времени проводят дома

Фото: «Татар-информ»

Число отравлений угарным газом растет в выходные и праздники

К счастью, в этом году никто из жителей Казани, отравившихся угарным газом, не умер. Однако несчастные случаи раньше происходили.

«В предыдущие годы у нас были случаи смертельных отравлений угарным газом», – сообщил Искандер Гиниятуллин.

Он напомнил, что угарный газ – ядовитое и бесцветное химическое соединение, которое образуется при сгорании органического топлива и окислении углерода.

Количество отравлений угарным газом обычно увеличивается в новогодние праздники, когда люди много времени проводят дома, занимаются приготовлением пищи и включают газовые колонки, чтобы принять душ.

Примерно треть случаев отравлений газом происходит в частном секторе, в домах, оборудованных печами, и в дровяных банях. Однако в многоквартирных домах происшествия случаются чаще. Из 5,8 тыс. многоквартирных домов в Казани сегодня 2,2 тыс. имеют газовые колонки, в основном это хрущевки. В новых высотках газового оборудования нет, люди там готовят на электроплитах.

Искандер Гиниятуллин: «Зимой мы любим, чтобы у нас было тепло, и редко задумываемся о такой скрытой опасности. В «запечатанных» квартирах и происходят отравления газом» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В «запечатанных» квартирах происходят отравления газом»

Искандер Гиниятуллин объяснил, почему проблему невозможно решить «одним махом». Для этого нужно заменить в домах газовые колонки на современные, подвести централизованное горячее водоснабжение или поставить электрические бойлеры и потребуется замена наружных электросетей. Во всех трех случаях неизбежны огромные затраты, миллиарды рублей.

Представитель исполкома Казани объяснил, что нужно делать, чтобы избежать отравления газом. Оказывается, все очень просто: нужно регулярно проветривать помещения и держать в исправности все газовые приборы.

«Зимой мы любим, чтобы у нас было тепло, и редко задумываемся о такой скрытой опасности. В “запечатанных” квартирах и происходят отравления газом», – предупредил он.

В первую очередь в группу риска входят жители домов, где стоят старые газовые водогрейные колонки с открытыми камерами сгорания.

«Там перемешивается газ с воздухом, происходит горение. Если в помещении не хватает воздуха, то, соответственно, через топку в квартиру начинает поступать угарный газ», – пояснил Гиниятуллин.

Спикер настоятельно не рекомендовал обогревать помещения газовой плитой, поскольку «газ выжигает кислород» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Почему газ поступает в квартиру, а не в систему вентиляции? Дело в том, что в квартирах все окна плотно закрыты и нет притока воздуха. В помещении образуется угарный газ, который не может вытянуть вытяжка. Газ начинает отравлять людей и делает это достаточно быстро. Люди неадекватно воспринимают ситуацию, теряют сознание.

«Если в течение 15-20 минут человек находится в загазованной комнате, то наступает летальный исход», – предупредил Искандер Гиниятуллин.

Спикер также настоятельно не рекомендовал обогревать помещения газовой плитой, поскольку «газ выжигает кислород».

«Животные начинают хаотически метаться по квартире или бегают по кругу»

Угарный газ опускается вниз, поэтому в первую очередь от него страдают животные и маленькие дети. По необычному поведению домашних питомцев – кошек и собак – можно определить утечку газа.

«Животные начинают хаотически метаться по квартире или бегают по кругу. Но это происходит недолго, они быстро теряют сознание и падают», – добавил спикер.

Он объяснил, как людям визуально распознать утечку бесцветного газа. При зажигании плиты пламя должно гореть голубым цветом. Если в нем появляются прослойки оранжевого или красного цвета, это говорит о том, что газ сгорает не полностью, необходимо его выключить и открыть окно.

Некоторые люди ошибочно считают, что если квартиру оборудовать системой вытяжной вентиляции, то это решит проблему. На самом деле все наоборот – встроенный вентилятор ускорит повышение концентрации угарного газа в помещении, где на окнах стоят стеклопакеты с несколькими камерами и нет притока воздуха.

В качестве возможной альтернативы Гиниятуллин упомянул приточную вентиляцию, которая встраивается в систему и не требует больших затрат Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы включаем вентилятор, он пытается вытянуть из комнаты воздух в наружную систему вентиляции и высасывает его из топки газового прибора, из зоны горения газа. Там из-за нехватки воздуха образуется угарный газ, и в этом самая страшная беда», – объяснил чиновник.

В качестве возможной альтернативы Гиниятуллин упомянул приточную вентиляцию, которая встраивается в систему и не требует больших затрат. Также есть автоматические извещатели, датчики сигнализации, которые распознают появление СО в составе воздуха и издают неприятный, резкий звук.

Исполком Казани объяснил причины хлопка на Гудованцева

Недавно – 26 декабря в квартире одного из домов по улице Гудованцева в Казани произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. Сегодня Искандер Гиниятуллин объяснил причины случившегося.

«Мужчина решил заменить газовую колонку, поставив для нагрева горячей воды электрический бойлер. Он демонтировал колонку, но газ должным образом не отключил – просто закрыл вентиль. Работы проводил самовольно, никого об этом не уведомил. Когда решил включить газовую плиту, просто перепутал вентили», – пояснил спикер.

26 декабря в квартире одного из домов по улице Гудованцева в Казани произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Мужчина открыл вентиль на отключенную газовую плиту, и кухня заполнилась газом. Однако есть и другие примеры, когда вовремя предпринятые действия людей спасли их от тяжелых последствий. К примеру, в позапрошлом году в Казани был случай, когда семья из пятерых человек чудом избежала тяжелого отравления.

«Под Новый год вся семья собралась дома. Глава семейства пришел с работы, его супруга начала разогревать еду. В это время люди набирали горячую воду в ванной и включили колонку, чтобы искупать детей. Чтобы в помещении было тепло, запечатали все окна и двери, включили вентилятор, чтобы был свежий воздух», – рассказал Гиниятуллин.

В помещении начал накапливаться угарный газ. Заподозрив неладное, мужчина разбил окно, бросив в него табуреткой. Это обеспечило приток воздуха, и семья спаслась, получив легкое отравление. Если бы не решительные действия главы семейства, все могли погибнуть.

«Каждый год мы теряем людей. Это коварная история, когда люди дома, не подозревая ничего плохого, могут просто не проснуться», – подытожил спикер.