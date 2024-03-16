«Люди идут на выборы, потом на праздник»: депутат Госдумы отметил Масленицу в Кукморе

Фото: © Адиля Шакирова

Жители и гости Кукморского района Татарстана весело и шумно отметили Масленицу. Для всех была подготовлена обширная праздничная программа — конкурсы, русские народные игры, зимние забавы, выставка ручных работ.

На праздничной площадке для всех гостей работал фуд-корт, где все могли угоститься блинами и горячим чаем. Разделить радость жителей и гостей района в связи с двойным праздником приехал депутат Государственной Думы Илья Вольфсон.

Фото: © Адиля Шакирова

«Солнечная погода, у людей хорошее настроение, идут на выборы, потом приходят праздновать, звучит музыка, всеми семьями приходят и на праздник, и, заодно, <...> на выборы. Это хорошая традиция показывать детям, что нужно принимать активное участие в выборе будущего своей страны», — отметил парламентарий.

На всенародных гуляньях ежегодно организуют выставку ручных работ, а вокальные и танцевальные коллективы задают праздничное настроение.

Фото: © Адиля Шакирова

«Мне очень нравится Масленица тем, что вот так вот [можно] прийти, голубое небо посмотреть. Вместе со всем народом, всем городом посмотреть, ходить вокруг палаток, блинчики, совместно вот так праздновать», — заметила жительница Кукмора Камила Газизянова.

В этом году выборы Президента РФ совпали с последними днями Масленицы.

«Сегодня проводы зимы и еще вдобавок выборы — это двойной праздник. И погода нам улыбается, и настроение хорошее, и душа поет!» — поделилась эмоциями горожанка Гульнара Мингазова.

Фото: © Адиля Шакирова

В завершение праздника по старинному обряду, провожая зиму, сожгли чучело Масленицы. Это значит, что все плохое должно остаться в прошлом, а от наступившей прекрасной поры каждый ждет только лучшего.

«От весны ждем в первую очередь мира, мирного неба. Всем здоровья, хорошего настроения», — пожелала заведующая детским садом №3 «Солнышко» Кукмора Альбина Аксанова.

Фото: © Адиля Шакирова

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, на избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Фото: © Адиля Шакирова

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).