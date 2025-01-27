«Люди без стыда и совести»: в Казани будут ловить и штрафовать «черных мусорщиков»

Глава УК «ПЖКХ» (оператор обращения с мусором в Казани) Чекашов пожаловался мэру на свалки строительных отходов. Их приходится ликвидировать за миллионы рублей, но тариф это не окупает. Не хватает кадров, стареет парк мусоровозов, а горожане выкидывают на помойку еду. На что еще он сетовал и что ответил Метшин — в репортаже с делового понедельника.





За весь прошлый год мусоровозы вывезли с казанских улиц почти 7,4 млн кубов мусора

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По площади — как Вахитовский район: в Казани стали вывозить больше мусора

За весь прошлый год мусоровозы регионального оператора УК «ПЖКХ» вывезли с казанских улиц почти 7,4 млн кубов мусора, или около 580 тыс. тонн коммунальных отходов. Это больше, чем годом ранее, на 8%.

«Это как весь Вахитовский район, на полметра заваленный мусором», — сравнил топ-менеджер регоператора.

Мусора стало больше, потому что казанцы выбрасывают больше упаковки и нерационально используют ресурсы. 30% вывозимого мусора — это пищевые отходы. По оценке докладчика, ежедневно жители Казани выкидывают порядка 500 тонн продуктов.

Но есть и положительные итоги: число жалоб в адрес регоператора вдвое сократилось. Ежедневно компания получает 16-20 обращений. Отправить свою жалобу можно в чат-боте в Телеграме, благодаря которому теперь 100% заявок принимается роботами в течение минуты и днем и ночью. Кстати, по информации Евгения Чекашова, некогда популярная тема отходов в Казани ушла со второго на предпоследнее место в мониторинге настроений СМИ.

Мусора стало больше, потому что казанцы выбрасывают больше упаковки и нерационально используют ресурсы, считает Евгений Чекашов Фото: kzn.ru

Людей не хватает, техника изнашивается

Вывоз отходов невозможен без мусоровозов и водителей, но и с тем и с другим есть проблемы. Ежедневно мусор в Казани в две смены вывозят 130 единиц техники, 36% из них находятся в эксплуатации свыше пяти лет и выработали ресурс.

«Нужно обновить парк, но при нынешнем тарифе и ключевой ставке это практически невозможно», — считает гендиректор регоператора.

Чекашов признал, что работа водителем мусоровоза никогда не будет престижной, но регоператор пытается высокими зарплатами удержать работников и привлечь новых. Водителям мусоровозов платят до 200 тыс. рублей в месяц. Ежедневно в две смены работают 400 человек.

Вывоз отходов невозможен без мусоровозов и водителей, но и с тем и с другим есть проблемы Фото: © «Татар-информ»

Рекультивация полигона «Химический» – дело трех лет, но за это время заполнится еще один

В прошлом году был закрыт полигон «Химический», но на его территорию до сих пор заезжает транспорт, что вызывает вопросы у населения. Чекашов пояснил, что ведется его засыпка грунтом, а на рекультивацию свалки потребуется около трех лет.

«Полигон, конечно же, не может пахнуть ландышами, но мы делаем всё, чтобы минимизировать неприятный запах и уменьшить вред окружающей среде», — заверил гендиректор.

Регоператор открыл вторую очередь полигона «Восточный» 17 января. Его вместимость – 1,5 млн тонн, но он заполнится уже через 2,5 года.

На «Восточном» используются самые современные очистные сооружения российского производства. На въезде на полигон установлены рамки с радиационным контролем. В дополнение к традиционным установкам будет использоваться биорепеллентная защита — специально подготовленные хищные птицы, ястребы и соколы.

«Наши пернатые друзья приступят к своим обязанностям уже в ближайшие месяцы», — пообещал Чекашов.

Есть установка системы пассивной дегазации с установкой биофильтров со степенью очистки от 80 до 98%.

Ежедневно через сортировочную линию МПС-1 проходят 250-300 тонн отходов Фото: © «Татар-информ»

Новая «точка сбора» вторсырья

Чтобы снизить размещение отходов на полигоне, ежедневно через сортировочную линию МПС-1 проходят 250-300 тонн отходов. За 2024 год было отобрано 5,3 тыс. тонн вторсырья, которое было передано компаниям для вторичного использования.

Жители Казани продолжают сортировать отходы. Например, хорошо зарекомендовал себя проект «Точка сбора» по адресу ул. Васильченко, 6. Это специализированный пункт приема 39 фракций вторсырья, где за прошлый год собрали 200 тонн различных отходов, наиболее популярные из которых — мягкий пластик, картон, ПЭТ-бутылки и резина. Новая «Точка сбора» появится в Советском районе по адресу ул. Родина, 45 уже весной.

«Черные мусорщики» сваливают строительный и растительный мусор на площадках накопления ТКО и в сами баки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Черные мусорщики» возмутили и регоператора, и мэрию

Глава УК «ПЖКХ» пожаловался на то, что тариф на ТКО в Татарстане является одним из самых низких в ПФО с 2019 года. В 2024 году он составил 539 рублей за кубический метр мусора (с НДС). Самый высокий по стране — в Санкт-Петербурге (1367 рублей) и в Москве (844 рубля).

Для жителей Казани тариф составляет 117,7 рубля на человека, проживающего в многоквартирном доме, и 127,68 рубля – в индивидуальном.

«При существующих утвержденных тарифах на деятельность регионального оператора находится на грани рентабельности», — констатировал Чекашов.

«Черные мусорщики», которые сваливают строительный и растительный мусор на площадках накопления ТКО и в сами баки, — это проблема, которая стоит не только перед регоператорами, но и перед всем городом. Как правило, мусор сбрасывают машины типа «газелек», и образуются новые свалки на контейнерных площадках и в поселках города Казани.

Мусоровозы регоператора за прошлый год вывезли 340 тыс. кубов отходов с таких свалок, которые не относятся к ТКО. Пришлось потратить 80 млн рублей, которые не включены в тариф. Средства взяли из прибыли.

На особо проблемных площадках в качестве пилота установили камеры видеонаблюдения, чтобы зафиксировать нарушение и привлечь тех, кто сбрасывает мусор в неположенном месте, к ответственности.

«Люди без стыда и совести, только желание сиюминутной выгоды [присутствует]. Им наплевать, как будто в другом городе живут. Не тратя время на призывы к совести, мы пошли к нашим законодателям. Спасибо Госсовету, что поддержали повышение штрафов», — отреагировал на жалобы мэр Казани Ильсур Метшин.

Регоператор разработал проект решения Казанской городской Думы об изменении Правил благоустройства Казани, в соответствии с которым предусмотрен запрет на складирование отходов, не относящихся к ТКО, в контейнеры, бункеры. Штрафы для физлиц могут составить от 2 до 3,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей. Сейчас проект внесения изменений в Правила находится на рассмотрении.

Ильсур Метшин: «Люди без стыда и совести, только желание сиюминутной выгоды. Им наплевать, как будто в другом городе живут» Фото: kzn.ru

Никто не хочет мусорную площадку возле своего частного дома

Чекашов признал, что свалки в неположенных местах, он их называет «навалы», — это следствие нехватки контейнерных площадок. Там, где расположены частные дома, не хватает 350 таких площадок. Метшин назвал это одной из самых острых проблем в сфере ТКО.

«Работа очень непросто идет не потому, что нет земли, а потому что каждый считает, что мусорная площадка должна быть где угодно, но не около его дома, но чтобы в пешей доступности», – посетовал градоначальник.

В прошлом году удалось благоустроить 26 площадок, в 2025-м работа будет продолжена. Всего же в 2025 году региональный оператор планирует установить на территории Казани 2 тыс. контейнеров, в том числе 1,2 тыс. евробаков для ТКО и 800 для раздельного сбора отходов.