«Люди-автоматы» - не наш путь: Путин призвал с умом отнестись к возможностям ИИ

В минувший четверг на заседании Госсовета России, посвященном проблеме кадров для экономики, Владимир Путин много говорил на самую резонансную тему последнего времени – искусственного интеллекта. В чем реальные возможности ИИ и какие вызовы перед человечеством ставит его безоглядное внедрение – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: Kremlin.ru

Кадры по-прежнему решают всё

25 декабря в Георгиевском зале Кремля прошло заседание Государственного Совета РФ на крайне актуальную тему – где брать кадры для экономики. Еще Иосиф Виссарионович Сталин говорил: «Кадры решают всё» и, курируя аппарат партии с 1922 года, смог в конечном итоге стать первым лицом в иерархии ВКП(б).

На заседании с очень насыщенной и интересной речью выступил Президент РФ Владимир Путин. Пожалуй, впервые российский лидер так много и увлеченно говорил о самой модной теме последнего времени – искусственном интеллекте. Напомним, Институт Пушкина и портал «Наука.рф» выбрали ИИ словом года в науке в 2024 и 2025 годах. А за рубежом вокруг него развернулся настоящий бум. Британский словарь английского языка Collins признал «AI» (Artificial Intelligence) словом года еще в 2023-м, а инвестиции в технологии развития ИИ исчисляются в мире уже астрономическими суммами. С начала 2025 года венчурные капиталисты вложили в стартапы, связанные с искусственным интеллектом, $193 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные PitchBook. В конце октября 2025 года Nvidia, производитель чипов для ИИ из Кремниевой долины, стала первой в мире компанией стоимостью 5 трлн долларов.

Взаимосвязь технологий искусственного интеллекта с кадрами для экономики весьма сложная и разнонаправленная. Уже сейчас очевидно, что существует угроза замещения им человеческих рабочих мест. Но есть и большие возможности – человек может переложить на ИИ рутинные операции, высвободив свое время для решения творческих задач.

Фото: Kremlin.ru

О чем говорил Путин

Владимир Путин заявил, что предстоящие 10-15 лет станут периодом колоссальной технологической трансформации и стремительного развития ИИ. Произойдет «крупнейший технологический прорыв», которого мировая история еще не знала, и этот период уже наступил.

«Послушайте, все изменится. Мы должны быть к этому обязательно готовы, обязательно», – сказал Путин.

Времени на то, чтобы подготовиться к изменениям, остается немного. На федеральном уровне и в регионах нужно заранее сформировать «подходы к ответам» на вызовы со стороны искусственного интеллекта. Понадобятся люди, которые умеют ставить задачи и работать с данными, обладают инженерным мышлением, берут на себя ответственность.

«Ни в коем случае нельзя допустить ситуацию, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать», – так образно Президент РФ предупредил о грядущих проблемах.

Поэтому очень важно не утратить фундаментальные основы нашей системы образования, которые заключаются в формировании у школьников и студентов самостоятельного, творческого мышления и навыков аналитической деятельности. И в том числе – способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новая «золотая лихорадка»

Уже сейчас мы наблюдаем самую настоящую «золотую лихорадку» вокруг темы ИИ. Достижения этих технологий вызывают справедливое изумление – они позволяют невероятно расширить пределы наших возможностей и преобразить к лучшему многие стороны жизни.

И совсем не удивительно, что четыре крупнейших игрока в сфере искусственного интеллекта – Amazon, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, – прим. Т-и), Google и Microsoft – резко увеличивают соответствующую статью финансирования. Ожидается, что в течение следующих двух лет они потратят более 750 млрд долларов на капитальные расходы, связанные с ИИ, включая расходы, не связанные с персоналом, такие как центры обработки данных, а также чипы и серверы в них.

В России внедрение искусственного интеллекта в бизнесе также растет: по данным опросов, 71% компаний в 2025 году использовали генеративный ИИ хотя бы для одной функции. В то же время официальная статистика Росстата фиксирует лишь 6% таких организаций. Основная проблема состоит в нехватке прикладных решений под конкретные задачи и ограничениях для инвестирования. Эксперты отмечают, что массовое распространение ИИ начнется с появлением недорогих стандартизированных решений для типовых бизнес-процессов, способных давать измеримый экономический эффект.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По-настоящему рутинна лишь очень небольшая часть человеческих задач

Сегодня широко распространилась вера, именно вера, в то, что «цифровизация», модная пару лет назад, а сейчас ИИ, резко увеличит производительность труда и, главное, сократит количество наемных работников при улучшении качества работ. И с одновременным отсутствием изменений в организации и руководстве процессами.

Но эта вера глубоко ошибочна. Сам по себе искусственный интеллект лишь инструмент. Удобный и хороший при правильном применении, но переоценивать его не стоит. Сам по себе он работать не будет, будет только помогать. По крайней мере в том виде, в каком он существует сейчас.

Как работает искусственный интеллект? Сейчас он пропускает стадии моделирования и даже понимания того, как человек принимает решения. Вместо этого ИИ использует огромный массив данных, накопленный миллиардами людей. Создается статистическая модель для большого массива данных, которая на нем обкатывается и затем прикладывается к новым вводным данным для формирования гипотезы или выводов. Примерно то же самое с машинным обучением. Типичный алгоритм последнего начинается с того, что гибкую модель применяют к выборке данных, делают прогнозы, а затем проверяют их на более крупной выборке. Такой подход хорошо работает для типовых, рутинных задач.

Но все дело в том, что по-настоящему рутинна лишь очень небольшая часть человеческих задач. Сам по себе человек существо достаточно творческое. Окружающая среда и обстоятельства постоянно меняются, так что нам приходится быть гибкими. Во многом мы полагаемся на социальное взаимодействие, а оно автоматизации поддается с трудом.

Фото: © «Татар-информ»

Многие производственные задачи, выполняемые людьми, представляют собой смесь рутинных действий с более сложными, включающими в себя социальную коммуникацию и решение проблем, то есть требующими гибкости и творческого мышления. В подобных действиях люди опираются на «неписаные правила», на практические знания и опыт, а порой и на интуицию. Значительная часть этого практического знания сильно зависит от контекста – это то, чему едва ли возможно научить алгоритмы ИИ; следовательно, при автоматизации соответствующих задач это утрачивается.

Поэтому автоматизация на основе искусственного интеллекта не демонстрирует впечатляющих результатов, когда просто пытается заменить нас в тех задачах, которые мы учились выполнять столетиями. Просто на выходе мы получаем автоматизацию с потерей качества. Простой пример: опытных сотрудников клиентских сервисов, IT-специалистов, финансовых консультантов вытесняют алгоритмы ИИ, выполняющие ту же работу плохо.

Критика искусственного интеллекта

Еще раз – ИИ умеет выполнять только те задачи, которым был предварительно обучен, и не владеет способностью суждения, так что противоречивые или необычные инструкции вгоняют его в ступор. Еще хуже то, что эта технология не проявляет ни капли ситуационного или социального интеллекта, присущего людям.

Еще один вечный вызов для статистических методов – проблема «избыточного подбора», которую обычно определяют как использование большего числа параметров, чем требуется для определения каких-либо эмпирических соответствий. Здесь возникает опасение, что статистическая модель начнет принимать во внимание данные, не имеющие отношения к изучаемому вопросу, что приведет к неточным выводам и прогнозам.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

То, что ожидания от ИИ завышены, можно проиллюстрировать простым примером. В 2019 году Илон Маск предсказал, что уже к концу 2020 года Tesla выпустит на улицы миллион полностью автоматизированных такси, способных возить пассажиров без водителя. Прошло несколько лет, а это предсказание не сбылось. А все потому, что езда по запруженным транспортом городским артериям требует сильного ситуационного интеллекта, позволяющего приспосабливаться к быстро меняющей обстановке, и еще более сильного социального интеллекта – чтобы предугадывать намерения других водителей и пешеходов.

Так что у технологии искусственного интеллекта есть еще большое количество недостатков. И здесь Президент России прав – уже сейчас необходимо учить детей и взрослых критически оценивать предложения, сформированные ИИ. Следует понимать, что это всего лишь прикладной инструмент для решения рутинных задач, и не следует его обожествлять и целиком на него полагаться. Не должны люди «превращаться в автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать».