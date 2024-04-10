«Людей с каждым годом все больше»: в мечети «Рахматулла» отпраздновали Ураза-байрам

При входе на территорию мечети «Рахматулла» производил досмотр наряд полиции

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Намаз в мечети и на улице

Праздничные мероприятия в мечетях столицы Татарстана были запланированы на 6:30. Однако уже к 6 утра в стенах мечети «Рахматулла», что находится в Авиастроительном районе Казани, собралось около сотни верующих. «Почему они пришли так рано? Люди собираются, чтобы поговорить с Богом и увидеть друг друга, для этого и нужны мечети», — объяснил муэдзин корреспонденту «Татар-информа».

Здание мечети тем временем обходил сотрудник МЧС, а при входе на ее территорию производил досмотр наряд полиции. «В рамках организационных мероприятий», — пояснил товарищ майор.

Когда внутренние залы оказались почти заполнены, на улице постелили несколько больших ковров, но и их в итоге не хватило. Многие прихожане слушали проповедь и читали молитву стоя.

Уличный намаз, по мнению современных исламоведов, — одна из характерных черт «городского ислама». Связано это с непостоянством прихода. По словам прихожанина «Рахматуллы» Ильдара, намаз на улице уже стал здесь негласной традицией.

Гает-намаз — это праздничная молитва, одна из двух в году у мусульман Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чтобы каждый мог задуматься: на месте этого мальчишки мог бы быть и мой сын»

Гает-намаз — это праздничная молитва, одна из двух в году у мусульман. По ханафитскому мазхабу, которого придерживаются в Татарстане, она не является обязательной для женщин и детей. Женщин сегодня не было, но некоторые отцы привели с собой сыновей.

Детей на утренней молитве было много, и не только среди прихожан. Так, само праздничное мероприятие началось с чтения Корана юными шакирдами.

Праздничное мероприятие началось с чтения Корана юными шакирдами Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Без этого у нас не проходит ни один праздник. Это наглядный пример для наших братьев, чтобы они услышали и увидели своими глазами. Чтобы каждый мог задуматься: на месте этого мальчишки мог бы быть и мой сын», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» имам-хатыб мечети «Рахматулла» Рустам Ясавиев.

Некоторые из этих детей целенаправленно обучаются, чтобы стать имамами. По воскресеньям в мечети они получают начальное религиозное образование, посещают курсы тахфиза – заучивания Корана. В «Рахматулле» обучаются почти сорок мальчишек, а летом здесь планируют открыть курсы и для девочек.

Были, конечно, и не столь продвинутые в религиозном образовании ребята. «Мне 17. Я держал пост, но не полностью. Мы приходим сюда, потому что так научили родители», — сказал нам молодой человек по имени Карим.

Мечеть вмещает около 800 человек: по четыре сотни внутри (на трех этажах) и снаружи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Парадокс: постоянно открываются новые мечети, а людей в них меньше не становится»

По словам Рустама хазрата, считать прихожан «по головам» не совсем правильно. Есть вместимость мечети и факт, что свободных мест не было, — из этого и делаются оценки. Поэтому точное число пришедших на праздник имам не назвал, но пояснил, что мечеть вмещает около 800 человек: по четыре сотни внутри (на трех этажах) и снаружи.

«И вот какой парадокс: мы видим, что постоянно открываются новые мечети: «Ахмадзаки», «Алтан» и другие, — но в ближайших мечетях людей меньше не становится. В этом есть благодать и точка роста духовности татарского народа», — добавил Рустам хазрат.

Видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»