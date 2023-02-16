Сафаров в Бугульме: «У вас есть 18 предприятий, которые платят ниже МРОТ. Это нехорошо»

Асгат Сафаров посетил в Бугульме новую мечеть, получившую название «Гәуһәр», что в переводе означает «Драгоценный камень»

Фото: bugulma.tatarstan.ru

«Драгоценный камень» в Бугульме

Перед началом заседания Асгат Сафаров посетил в Бугульме новую мечеть, получившую название «Гәуһәр», что в переводе означает «Драгоценный камень». Она построена на средства меценатов города, жителей и прихожан мечетей. Стоимость строительства составила порядка 60 млн рублей.

Мечеть представляет собой двухэтажное здание с двумя минаретами высотой более 27 метров. Рядом с ней появится новое общественное пространство с футбольным полем и освещением. Здесь будут установлены тренажеры для занятия спортом, детская игровая и баскетбольная площадки. Планируется обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, связывающие территорию мечети с центральной улицей города.

В Бугульме планируют построить и большой православный храм. «Многонациональный Бугульминский район всегда вносил вклад в сохранение и развитие родных языков, национальных культур и традиций, укрепления межконфессиональной дружбы наших народов. Сегодня мы были в мечети, она получилась очень красивая. Также я увидел место, где будет большой православный храм на въезде в город. Такие начинания приветствуются», – поделился впечатлениями Сафаров.

Асгат Сафаров: «Итоги социально-экономического развития Бугульминского района за 2022 год мы оцениваем положительно» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Более 6 тыс. жителей имеют доход ниже прожиточного минимума, здесь есть над чем задуматься»

Показатели Бугульминского района по итогам 2022 года неплохие, однако местным органам власти нужно больше уделять внимание работе с малым и средним бизнесом, сказал Сафаров во время выступления на сессии.

«Итоги социально-экономического развития Бугульминского района за 2022 год мы оцениваем положительно. Радуют тенденции в сельском хозяйстве, в рейтинге муниципалитетов вы поднялись на целых 13 пунктов. Единственное, необходимо усилить работу в сферах малого и среднего бизнеса», – отметил он.

Сафаров обратил внимание, что по уровню средней заработной платы район близок к средним республиканским показателям. А это значит, есть над чем работать.

«У вас есть 18 предприятий, которые в третьем квартале выплачивали зарплату ниже МРОТ. Это нехорошо. Более 6 тыс. жителей имеют доход ниже прожиточного минимума, здесь есть над чем задуматься. Это главный показатель работы муниципальной власти. Продолжайте работу по повышению доходов граждан, особое внимание уделите малообеспеченным и многодетным семьям», – поручил руководитель Аппарата Раиса Татарстана.

Линар Закиров сообщил, что представителями малого и среднего бизнеса в Бугульминском районе получено всего четыре гранта, что непозволительно мало Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Каждый глава сельского поселения должен искать и поддерживать фермеров»

С недоработками в части развития малого и среднего бизнеса согласился и глава района Линар Закиров. Особенно он выделил личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства.

«В районе неуклонно уменьшается количество личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. Вижу в этом пассивную позицию управления сельского хозяйства. Есть равнодушие, которое может перерасти в халатность. У нас точно нет недостатка в трудолюбивых фермерах. Каждый глава сельского поселения должен искать и поддерживать фермеров. С себя ответственности не снимаю, но обращусь к начальнику Управления сельского хозяйства. Вы должны сделать соответствующие выводы. Людей на селе обижать нельзя», – заявил глава района.

Он сообщил, что представителями малого и среднего бизнеса в Бугульминском районе получено всего четыре гранта, что непозволительно мало.

При этом район показывает хорошие показатели в сфере АПК, продолжил Закиров. По производству молока муниципалитет находится в лидерах по республике, а в будущем году появится еще и большая птицефабрика.

«В 2022 году в сфере АПК удалось увеличить объем продукции всех товаропроизводителей на 960 млн рублей. В растениеводстве мы выросли на 42%, а по животноводству сразу на 75%. Кроме того, нашим аграриям удалось достигнуть рекордных показателей урожайности зерновых культур за последние 14 лет», – поделился достижениями глава.

По словам Закирова городу необходима поддержка из республиканского бюджета в части предоставления субсидии на приобретение 20 автобусов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Об общественном транспорте: «Город мы не бросим, но без оптимизации никак»

Следующей темой обсуждения стал вопрос работы общественного транспорта в райцентре. По словам Закирова, единственный перевозчик в городе разорился еще в 2021 году. С тех пор наблюдается нехватка как маршрутов, так и самой техники.

«Город и район с населением более 100 тыс. человек остался без автобусов. Сегодня четыре объединенных городских направления обслуживает перевозчик пригородных маршрутов. Но это лишь временная мера», – посетовал глава района.

Глава Линар Закиров обратился к руководителю Аппарата Раиса Татарстана с просьбой о содействии. По его словам, городу необходима поддержка из республиканского бюджета в части предоставления субсидии на приобретение 20 автобусов. Также он попросил финансовой помощи для компенсации выпадающих доходов транспортному предприятию, которое обеспечивает пассажирские перевозки по регулярным городским маршрутам.

«Я знаю о недовольстве горожан, оно объективно. Это касается как недостаточного количества маршрутов, так и самого подвижного состава. Муниципалитет работает вместе с Минтрансом РТ, уже разработаны три варианта оптимизации для Бугульмы. Город мы не бросим, но без оптимизации никак», – ответил Асгат Сафаров.

Сафаров напомнил, что в Бугульминском районе Татарстана отмечен рост числа ДТП, в том числе со смертельным исходом Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Нужно уделить особое внимание безопасности на дорогах»

Не отходя от темы дорог и транспорта, Сафаров напомнил, что в Бугульминском районе Татарстана отмечен рост числа ДТП, в том числе со смертельным исходом.

«Мы видим рост числа происшествий даже за этот год. Уже случилось шесть ДТП в районе, пять человек погибли. Будьте добры, обеспечить исполнение всех принятых решений Кабмина республики и МВД по РТ в этом вопросе», – потребовал руководитель Аппарата Раиса Татарстана.

Он напомнил, что Бугульминский район стал одним из самых критикуемых среди муниципалитетов Татарстана по статистике совершенных ДТП на совместном заседании МВД по РТ и Кабинета Министров республики.

«Сегодня ведутся подготовительные работы к реализации масштабного проекта “Карабашское море”. Помимо пляжа туристическая зона будет включать горнолыжный комплекс с пятью трассами» Рендер предоставлен пресс-службой Бугульминского района

В Бугульминском районе появится свое «море» и горнолыжный комплекс

Во время сессии были озвучены и крупные инвестиционные проекты, которые в будущем станут точкой роста для Бугульминского района. В частности, планируется сделать Карабашское водохранилище центром притяжения для туристов. Глава района уделил этому проекту часть своего доклада.

«Сегодня ведутся подготовительные работы к реализации масштабного проекта “Карабашское море”. Помимо пляжа туристическая зона будет включать горнолыжный комплекс с пятью трассами общей протяженностью шесть километров. Будет построена гостиница на 50 номеров, 20 гостевых домиков, ресторан, фудкорт и зона спа. Общая сумма инвестиций составит более 300 млн рублей», – рассказал Закиров.

Он напомнил, что за последние годы в Бугульминском районе создали велосипедный маршрут, который охватывает все важные исторические и культурные достопримечательности муниципалитета.

В этом году власти планируют заняться популяризацией Бугульминского района как центра туристического притяжения.