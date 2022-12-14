Людей из аварийных домов в России предложили расселять в арендные квартиры

Фото: Владимир Васильев / "Татар-информ"

Жителей аварийного жилья в России может ожидать нововведение – их планируют начать расселять в арендные дома. Квартиры в них будут сдаваться на льготных условиях с правом выкупа. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас инициатива рассматривается Минстроем, кроме того, ее должны проработать региональные власти, министерства и Фонд развития территории. У инициативы есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, людям не придется жить в опасном доме или совсем остаться без крыши над головой, так как число аварийных домов по стране растет быстрее строительства новых. С другой — расселенным придется платить за жилье, тогда как при ранее они получали собственную квартиру.

Как сообщили изданию эксперты, плата за новое жилье будет символической, «например 700 рублей в месяц». Зато человек, арендуя квартиру, будет жить в комфортных условиях и со временем сможет ее выкупить.

Еще одна инициатива, заложенная в Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 года, — выдача нового жилья взамен аварийного с рассрочкой на 15 лет для оплаты разницы в стоимости. В дальнейшем ей могут воспользоваться те граждане, которые хотели бы расширить имеющуюся жилплощадь. Программу планируют разработать к 2025 году.

«Сейчас нередко из-за бюджетных ограничений дома не признают аварийными до тех пор, пока они не развалятся, и люди десятками лет не могут решить свои проблемы <...> Предложенные меры, с одной стороны, позволят планомерно решать вопросы расселения, с другой — инвестировать выделяемые на это средства в создание арендных домов», — полагают опрошенные эксперты.