«Людей больше, чем ожидали»: в Иннополисе открылся 20-й Российский венчурный форум

В Иннополисе открылся 20-й Российский венчурный форум (РВФ), который продлится с 8 по 10 апреля.

«Искренне рад приветствовать вас на первом дне, хотя иногда пишут «нулевой день». Но «нулевой день» – это когда ничего не сделано. Когда такие пассионарные и перспективные [участники] собираются, нельзя ничего не сделать. Поэтому [сегодня] – первый день Российского венчурного форума», – сказал заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

Он пожелал участникам дальнейшего продвижения в технологическом развитии, продуктивного общения, содержательной повестки.

«От лица организаторов приветствую вас на Российском венчурном форуме. Вот уже третий год подряд начинаем его в Иннополисе, это стало доброй традицией. Иннополис присоединился к соорганизатором форума. За 20 лет организаторов форума стало гораздо больше», – сообщил директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев.

Он отметил, что изначально форум поддерживали Правительство РТ и Российская ассоциация венчурного инвестирования. Сегодня организаторами также выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, добавил Галиев.

За 20 лет, по его данным, через форум прошло порядка 5 тыс. проектов, которые получили «многомиллиардную поддержку не в виде грантов, а инвестиций от участников форума». Оборот участников превысил 50 млрд рублей, добавил он.

«Это результат работы именно участников форума, вас как инвесторов и проектов. А наша задача – быть площадкой для мэтча между инвесторами и проектами», – обратился директор ИВФ РТ к присутствующим.

Он пожелал инвесторам уйти с максимально большой воронкой проектов, стартапам – уйти с договоренностями об инвестициях, а интересующимся венчурным бизнесом – сделать первые шаги в этом направлении.

«Людей больше, чем мы ожидали», – сказал гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

По его словам, не всем хватило места в зале технопарка им. Попова, где проходит открытие РВФ, но организованы трансляции ключевых событий в прямом эфире.

«Основной день, конечно, завтра. Сегодня больше нетворкинг, абсолютно точно не будем вас перегружать панельными дискуссиями – все это будет завтра и будет точно интересно», – пообещал Халимов.

В программе первого дня РВФ – визионерская лекция и встречи между инвесторами, представителями корпораций и стартапами в формате «Быстрых свиданий».

События деловой программы Российского венчурного форума пройдут 9 и 10 апреля в столице Татарстана, в МВЦ «Казань Экспо». На завтра запланировано пленарное заседание, тема которого звучит как «Технологическое лидерство – инвестиции в будущее». Среди участников – помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый замминистра экономразвития РФ Максим Колесников и Раис Татарстана Рустам Минниханов.