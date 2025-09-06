Любые мессенджеры абсолютно прозрачны для спецслужб – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме заявил, что переписка в любых мессенджерах полностью прозрачна для представителей спецслужб.

Он прокомментировал ситуацию с WhatsApp* и Telegram в России, а также внедрение отечественного мессенджера Max.

«Конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры – это абсолютно прозрачная система. И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», – отметил Песков.

По его словам, это особенно важно учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами.

*Принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ