news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 сентября 2025 18:00

Любые мессенджеры абсолютно прозрачны для спецслужб – Песков

Читайте нас в
Телеграм

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме заявил, что переписка в любых мессенджерах полностью прозрачна для представителей спецслужб.

Он прокомментировал ситуацию с WhatsApp* и Telegram в России, а также внедрение отечественного мессенджера Max.

«Конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры – это абсолютно прозрачная система. И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», – отметил Песков.

По его словам, это особенно важно учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами.

*Принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ

#Дмитрий Песков #мессенджеры #ВЭФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

5 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025