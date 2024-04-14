«Любовью к близким»: в Казани откроется выставка, посвященная Году семьи

Фото предоставлено Ильгизаром Самакаевым / на фото: Григорий Эйдинов. Еврейские пословицы. Часть II. Холст, акрил, темпера. 100 х 125, 2022 год

15 апреля в Национальной художественной галерее «Хазинэ» состоится открытие выставки «Идель-Арт». Как рассказал «Татар-информу» председатель Татарстанского отделения творческого союза художников РФ Ильгизар Самакаев, межрегиональный академический проект «Идель-Арт» проходит в Казани уже в 5-й раз. В 2024-м он посвящается Году семьи, который был объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Эта благодатная тема близка всем художникам — участникам проекта. На выставку было представлено более 500 произведений из многих регионов России: Москвы, Казани, Чебоксар, Ульяновска, Самары, из городов Татарстана — Набережных Челнов, Чистополя», — рассказал собеседник агентства.

Произведения проникнуты духовностью, любовью к Родине, близким, друзьям. В экспозиции представлены произведения более 100 авторов. Более 70 произведений представлено на конкурс, где лучшие работы будут отмечены наградами РАХ.

Фото предоставлено Ильгизаром Самакаевым / на фото: Федор Шаляпин из серии «Горожане», 50х70, 2022 год, бумага, акрил, автор: Вера Карасева

Представлены работы лучших художников Татарстана — Веры Карасевой, Александра Лопаткина, Вячеслава Выборнова, Григория Эйдинова и других.

Проект объединяет многие жанры искусства — живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Большое разнообразие техник и материала представлены в ДПИ: зрители увидят изделия из дерева, бронзы, ткани. Также интересны будут композиции с куклами авторов «Аня — Маня».

Выставка продлится по 30 мая.