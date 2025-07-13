«Любовь на колесах»: в Буинске супруги 65 лет вместе ездят на тракторе

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В Буинском районе Татарстана супруги Альфия и Батырша Сафиуллины из деревни Адав-Тулумбаево отметили 65-летие совместной жизни. Буинцы не раз встречали на улицах дедушку в тюбетейке и бабушку в белом платке, неспешно едущих на маленьком тракторе «Т-16».

Семья Сафиуллиных стала почетным гостем праздника Семьи, любви и верности, прошедшего в Буинске. Глава района Ранис Камартдинов поздравил их, отметив как одну из самых долго существующих и крепких семей района.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

История любви Альфии и Батырши началась еще в школьные годы – они учились в одном классе. После седьмого класса пути немного разошлись: Альфия продолжила учебу в школе имени Вахитова, а Батырша остался в родной деревне помогать семье.

Его отец, вернувшийся с фронта без руки, не мог работать, а дома подрастали младшие братья и сестры. Батырша начал работать в колхозе имени Коминтерна, запрягал лошадей.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

«Ему не очень нравилось, что я уехала учиться. Хоть и не говорил прямо "не учись", но, видимо, чтобы чужие не заглядывались, приезжал встречать меня в Буинск, – вспоминает с улыбкой Альфия апа. – Потом мы поженились. Он выучился на тракториста, я ходила на бригадные работы. Мы всегда делали всё вместе. Дом, дети, хозяйство – всё делили поровну».

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Супруги вырастили четверых детей. Всю жизнь работали, не жалуясь на трудности. Альфия апа с гордостью рассказывает, как ее муж, будучи настоящим мастером, собрал трактор из старых деталей – тот еще долго трудился на свекольном поле.

А позже, уже на пенсии, получил от колхоза в подарок тот самый трактор, на котором супруги и сегодня ездят в Буинск.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

«Мы его обменяли на "Т-16" – для нас это хорошая техника. Я сама сажусь в кабину рядом с мужем, и мы вместе едем в город за нужным, – говорит она. – Батырша никогда не давал мне тяжелого поднимать. Даже когда белье нужно было полоскать, он вез меня на лодке к середине озера – чтобы там было чище. Это ли не счастье?»

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Когда Батыршу попросили сказать пару слов о супруге, он отозвался просто и очень по-мужски.

«На моем столе всегда была горячая еда. Вы же знаете работу тракториста – не белая. Но я никогда не ходил в грязной одежде: она всё стирала, всё гладила, всё успевала», – оценил крестьянин труд жены.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой